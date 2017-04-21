SuperSaf TV isimli YouTube kanalı, Galaxy S8’in kutu açılışını eğer Nusret yapsaydı nasıl olurdu? diye düşünüp ortaya eğlenceli bir video çıkarmış.

Sosyal medyada fenomen olan kimseler, aslında zaman geçtikçe farklı kişilerin de fenomen olmaya başlamasıyla birlikte popülerliklerini zamanla yitirirler -ya da biraz düşüşe geçerler diyelim-. Fakat bu durum ilginç bir şekilde Nusret için geçerli değil. Kendisini Instagram’da özellikle takip eden bir kişi olarak bazı tespitlerim var. Örneğin paylaştığı videolar kesinlikle 1 milyon görüntülenmenin aşağısında olmuyor -istisna vardır belki bilemedim, ama bana hiç denk gelmedi-. Keza yaptığı fotoğraf paylaşımları da yüksek beğeni sayılarına erişiyor.

Onun bu popülerliğini kullanarak paylaşımlarda bulunan birçok kimse bulunuyor. Hala futbolcuların gol attıktan sonra meşhur tuz dökme hareketini yaptıklarına şahit oluyorum. Nusret’in karakteristik hareketini kullanarak bir video hazırlayan YouTube kanallarından bir tanesi de SuperSaf TV.

Salt Bae Style adıyla yayınlanan videonun konsepti, haberimizin başlığında da açıkladığımız gibi ‘Nusret Galaxy S8’in kutu açılışını yapsaydı nasıl olurdu?’ üzerine. Yaklaşık 50 saniye süren videoda, Nusret’in üzerine yapışan hemen hemen tüm hareketleri göreceksiniz. Hakikaten eğlenceli olmuş, ben beğendim. O videonun altında da Webtekno ekibi olarak hazırladığımız kutu açılış videosu var. Hala izlemediyseniz ona da göz atmanızı tavsiye ederim.