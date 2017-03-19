Galaxy S8'in Mor Rengi Görüntülendi!

Samsung'un yeni amiral gemisi, alışılamgelmişin dışında bir renkte görüntülendi!

Bugün de Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 için bir sızıntı gerçekleşti. Bu seferki biraz farklı, telefon ilk defa şimdiye kadar çıkmadığı bir renkte görüntülendi: Mor. Biraz ilginç bir renk seçimi olsa da, henüz kesin bir bilgi olmadığı için, emin ifadeler kullanmak zor.

@kksneakleaks Twitter hesabı tarafından paylaşılan fotoğraf, Galaxy S8'in mor rengini ve detaylı hallerini görüntülüyor. Daha önce renk seçeneklerinde morun olabileceğine dair söylentiler bulunuyordu. Ancak renk, bize sorarsanız pek de iç açıcı ve göze çarpan bir seçenek değil gibi görünüyor. Eğer bu renkte çıkarılırsa çok da satış yapmayacağını öngörmek gerek.

Cihazın kenarına da mor renkler sıçramış durumda. Belki kenarlar için farklı bir renk kullanılabilirdi, tıpkı Blue Coral Note 7 ve Galaxy S7 edge'de olduğu gibi. Ayrıca telefonun arka kısmının ucuz bir plastik hissiyatı verdiğini de eklemeden geçmeyelim. Tabii ki bu görsel, resmi bir kaynaktan gelmiyor. O yüzden, ucuz bir taklit olması da ihtimaller dahilinde.