Galaxy S8'in Müzik Uygulaması İndirilebilir Durumda!

Samsung'un yeni gözdesi Galaxy S8'in müzik uygulaması telefonun çıkış tarihinden önce indirilebilir durumda.

Yaşadığı krizden sağ çıkmayı başaran ve merakla beklenen ürünler üretmeye devam eden Samsung, dişe diş mücadele ettiği rakibi Apple’ın ataklarına cevapsız kalmıyor. Yeni gözdeleri Galaxy S8’in tüm özelliklerini sizinle paylaşmıştık.

Cihazı daha yakından tanımaya çalışırken, cihazın içinde yüklü olarak gelecek olan yeni Galaxy S8 Music uygulamasına rastladık. İşlevsellik ve arayüz açısından büyük bir değişim yaşamayan uygulamanın eski sürümlere göre bazı farklılıkları mevcut.

Kalp ile işaretlediğiniz şarkılarınız için daha kullanışlı bir “Favori” sekmesi ile firma uygulama kolaylık iyileştirmesine gitmiş.

Yeni Galaxy S8 Music uygulamasını denemek istiyorsanız aşağıdaki linkten .apk olarak indirip deneyimleyebilirsiniz.