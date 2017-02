Galaxy S8'in Tanıtım Tarihi MWC 2017'de Duyuruldu

Samsung, yeni üst seviye telefonu Galaxy S8'in tanıtılacağı tarihi MWC 2017'de düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Genellikle her yıl Samsung'un yeni üst düzey akıllı telefonunun duyurulduğu Mobil Dünya Kongresi (MWC), daha ilk gün Samsung açısından sessiz sedasız geçti. MWC 2017'nin ilk gününde düzenlediği basın toplantısında sadece yeni tableti Galaxy Tab S3'ü duyuran Samsung, Galaxy S8 modelinden ise bahsetmedi.

Samsung'un bu basın toplantısında Galaxy S8 ile ilgili tek adımı telefonun duyurulacağı tarihi açıklamak oldu. MWC 2017'de Samsung tarafından yayınlanan "This is a phone." başlıklı videoda açıklanan tarihe göre Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S8, 29 Mart tarihinde Samsung'un New York'ta kendi düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Ayrıca Samsung'un bu etkinliği Samsung'un kendi sitesinden canlı olarak izlenebilecek.

Samsung'un yayınladığı bu videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: