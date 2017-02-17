Galaxy S8’in Tasarım Hatlarını Doğrulayan UAG Kılıfları!

Telefon kılıfı üretimi noktasında en popüler ve en tercih edilen markalardan biri olan UAG, Samsung Galaxy S8 için kılıflarını sununca tasarım detayları da resmen kesinleşmiş oldu

Akıllı telefonların narin yapısı sebebiyle popülerleşen kılıf ve koruyucu üretimi noktasında dünya genelinde Spigen, Nillkin gibi markalar ön plana çıkıyor. Bu markalardan biri olan UAG ise askeri sınıf koruma seçenekleriyle tercih edilmekte. Sunduğu ürünler ile güvenilir bir yapıda olan UAG, bu sefer bizlere Galaxy S8’in tasarımını dolaylı yoldan gösterdiği yeni kılıflarını ortaya çıkardı.

Kullandığı render görselinde artık kesin dediğimiz gibi oldukça büyük ekran/boyut oranına sahip olduğunu gördüğümüz Galaxy S8’de aynı zamanda Bixby sanal asistanı için bir tuş eklendiği de görülüyor. Cihazın sağ tarafında bulunan ses açma ve kısma tuşunun hemen altına yerleştirilmiş olan Bixby tuşu ile Apple’ın Siri deneyimini Samsung Galaxy S8’de yaşayabileceksiniz.

Ayrıca arka tarafta ise kameranın sol tarafına nabızölçer ve flaşın koyulduğu görülürken sağ tarafına ise parmak izi okuyucusu yerleştirilmiş. Ki bu da özellikle solak kullanıcılar için biraz da olsa zorluk yaratabilir.

Ekrandaki kavis oranı sebebiyle bir sert koruma kılıfı olsa bile kenarlarının ince tutulduğu görüşen yapıya göre Galaxy S8’in kavis oranı Note 7’deki gibi hafif değil, Galaxy S7’deki gibi olacak. Artık tasarımsal olarak ve yukarıda görebileceğiniz haberimizle de fiyat olarak bildiğimiz telefonu artık biliyoruz diyebiliriz.

Bakalım yine de Samsung’dan başka sürprizler gelecek mi, bunu da tanıtım sonrası anlayacağız.