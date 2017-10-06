S8 Kullanıcılarının Başları 'Kaybolan' SMS'ler ile Dertte!

Pek çok Galaxy S8 kullanıcısı, cihazlarına gelen SMS'lerin yok olmasından şikayetçi.

Her ne kadar Galaxy Note 8 ve iPhone X’un gölgesinde kalmış gibi görünse de Galaxy S8, 2017 yılının en çok merak edilen ve en güçlü akıllı telefonlarından biri -hatta yılın telefonu-. Buna rağmen bazı yazılımsal sorunlar, peşini bırakmamakta ısrar ediyor.

Pek çok Galaxy S8 kullanıcısının şikayetine göre standart SMS mesajı geldiğinde mesajlar ya geç görünüyor ya da tamamen kayboluyor. Kullanıcıların söylediğine göre SMS geldiğinde bildirim ekranında gözüküyor, fakat mesajlar uygulamasına girdiklerinde herhangi bir mesaj göremiyorlar.

Konu ile ilgili henüz net bir çözüm bulunabilmiş değil. Bazı kullanıcılar, gelişmiş mesajlaşma özelliğini kapatmanın işe yaradığını söylese de kesin bir çözüm olduğunu söyleyemeyiz. Umarız Samsung en kısa zamanda konu ile ilgili bir açıklama yapar ve sorunu düzeltir.

Siz Galaxy S8 ya da bir başka cihazla SMS gecikme ya da kaybolma sorunu yaşadınız mı? Yaşadığınız sorunu ve uyguladığınız çözümü yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.