Galaxy S9’un İlk Gerçekçi Konsepti Yayınlandı!

Galaxy S8’in sızıntıları paylaşılırken çizimleriyle modelin gerçeğine en yakın görüntülerini çizen Benjamin Geskin bu kez Galaxy S9 konseptiyle karşımızda.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün dünya genelinde düzenlenen lansmanlarla birlikte Samsung’un yeni üst seviye telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus tanıtıldı ancak cihazlar daha satışa çıkmadan sıradaki Galaxy modeli konuşulmaya başlandı.

Özellikle Galaxy S8 sızıntılarının çıktığı dönemlerde yaptığı çizimlerle cihazın gerçeğine en yakın görüntüleri paylaşan Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) bu kez hayalindeki Galaxy S9 konseptini yayınladı. Açıkçası Benjamin Geskin’in yayınladığı bu konsept oldukça gerçekçi görünüyor.

Benjamin Geskin’in zihninde canlandırdığı Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri 4K+ çözünürlüklü yine neredeyse çerçevesiz ekranla, çift arka kamerayla, ekranın içine dahil edilen parmak izi okuyucuyla ve 5G desteğiyle gelecek. Ayrıca cihazda stereo hoparlör olacak ve Galaxy S9’da 4000mAh, Galaxy S9+’da ise 4500mAh batarya kullanılacak.

Siz Benjamin Geskin’in yayınladığı bu konsepti nasıl buldunuz ve özellikleri size gerçekçi geliyor mu? Yorumlarınızı bekliyoruz!