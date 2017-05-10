Galaxy S8'lerde Antivirüs Programı McAfee Yüklü Olacak

Eğer Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus satın alacaksanız, tam teşekküllü McAfee korumasına da sahip olacaksınız.

McAfee sözcüsü, tüm Galaxy S8 ve Galaxy S8 modellerinin McAfee uygulaması ile ön yüklü geleceğini resmen doğruladı. Artık Samsung'un amiral gemilerinin elinde kötü niyetli yazılımlara karşı tam kapsamlı bir silah bulunacak.

Uygulama, Samsung Galaxy S8 ailesine özel olarak geliştirilecek. Samsung ile McAfee arasındaki anlaşma akıllı telefonların ötesine dayanacak. Öyle ki, güvenlik şirketi gelecekte Güney Koreli bilişim devinin piyasaya sunacağı bilgisayarları, tabletleri hatta akıllı TV'leri de koruyacak. Kısacası Samsung ve McAfee ikilisi bir paket halinde satılacak diyebiliriz. İşbirliğinin ilk adımları öncelikle Amerika ve Güney Kore'de atılacak ve kısa süre içinde dünya çapında yaygınlaşacak.

McAfee 1987 yılında kuruldu ve 2011 yılında Intel tarafından satın alındı. Nisan 2017'de Intel, operasyonların McAfee'nin kendisi tarafından yürütülmesine izin verdi. Intel halen McAfee'nin yüzde 49 hissesine sahip ve güvenlik şirketinin yaptığı ve yapacağı her zekice yatırım, Intel'i de memnun edecek.