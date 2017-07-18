Galaxy S8'lerde Herkesin Gözünden Kaçan Önemli Özellik!

Galaxy S8 ve S8+'larda radyo yayınları diyebilmenizi sağlayan FM Radyo Alıcısı olduğu bulundu. Asıl ilginç olan durum ise donanım için herhangi bir uygulamanın bulunmaması oldu.

Samsung Galaxy S8 ve S8+’ın tüm özelliklerini bildiğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eminim ki telefonu satın alan kullanıcılar, ürünün birbirinden güzel özelliklerini çoktan öğrenmişlerdir; ancak bir özelliğinin olduğunu bilmediğinizi varsayıyoruz. Normalde fiyat performans telefonlarda daha sık rastladığımız FM radyo alıcısı Galaxy S8 ve S8+’ların Amerika sürümlerinde bulunuyor.

Burada ilginç olan durum ise Samsung’un bu donanım için herhangi bir uygulama sunmaması oldu. Neden her telefona eklemediğini bilmediğimiz FM radyo alıcısını, Google Play üzerinden indireceğiniz bir radyo programı ile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Günümüzde Spotify, Deezer gibi internet olmadan(çevrimdışı müzikler hariç) çalışmayan müzik uygulamaları kullanıyoruz. FM Radyo alıcısı, bulunduğunuz konuma göre çeken tüm radyo programlarına ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Üstelik bunun için internet gibi verileri sömürmüyor.

Eğer bir şekilde telefonu Amerika üzerinden aldıysanız ve hemen FM radyoyu denemek istiyorsanız, sizlere Nextradio uygulamasını önerebiliriz.

Sizce FM radyo özelliğinin amiral gemilerinde olması gerekiyor mu?