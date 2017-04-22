Bu yazımızda Galaxy S8'in yenilenen fiyatıyla birlikte LG G6'nın fiyatını karşı karşıya getiriyoruz. Bakalım iki telefondan hangisi fiyat anlamında tercih edilebilir durumda?

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Samsung, yeni akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın Türkiye fiyatlarında stratejik bir karar alarak yaklaşık 500TL'lik fiyat indirimine gitmiş ve Galaxy S8'in 3999TL, Galaxy S8+'ın ise 4499TL fiyatına gerilediğini duyurmuştu. Biz de bu yazımızda Samsung'un yeni fiyat politikasıyla birlikte LG G6 ile fiyat anlamında karşı karşıya getiriyoruz.

Öncelikle Galaxy S8'in piyasadaki en büyük rakiplerinden LG G6'nın da fiyatlarına değinmemiz gerekiyor. LG'nin yeni amiral gemisi LG G6 3699TL'den satışa sunuluyor.

Ayrıca yazımıza geçmeden önce öncelikle Galaxy S8 ve LG G6 inceleme videolarımızı izlemenizi öneriyoruz:

Galaxy S8:

LG G6:

Açıkçası Galaxy S8'i eski fiyatlarıyla değerlendirdiğimizde amiral gemisi telefon kullanıp biraz daha uygun fiyatlı bir model tercih etmek isteyenler için LG G6'yı tercih edilebilir bir telefon olarak görüyorduk ancak Samsung'un son fiyat güncellemesiyle birlikte dengeler değişti. Galaxy S8'in fiyat güncel fiyatından önce iki telefon arasındaki fiyat farkı 700TL'yken şu anda Galaxy S8 ve LG G6 arasında sadece 300TL'lik bir fiyat farkı mevcut.

Öncelikle telefonları tasarım anlamında kıyaslayacak olursak hem Galaxy S8 hem de LG G6 yenilikçi tasarım anlayışıyla ve ince ekran çerçeveleriyle fiyatına göre üst düzey bir telefon izlenimi veriyor. Bu noktada Galaxy S8'in LG G6'ya kıyasla kavisli "edge" ekranıyla öne çıktığını görüyoruz. Galaxy S8'in "edge" ekranı her ne kadar şık bir tasarım sunsa da bazı kişiler için ergonomik olamayabiliyor. Bu noktada telefonların fiyatlarının bir şeyleri değiştireceğini söyleyemeyiz.

Teknik özelliklere değindiğimizde ise Galaxy S8'in LG G6'nın daha üstünde olduğu açıkça ortada. Samsung Galaxy S8, Exynos 8895 platformuyla birlikte LG G6'da kullanılan Snapdragon 821'e kıyasla ortalama %20'ye yakın daha üstün performans gösteriyor. Ayrıca Galaxy S8 minimum 64GB depolama alanıyla gelirken LG G6 ülkemizde 32GB depolama alanıyla satışa sunuluyor. Her iki telefonda da 4GB RAM'e yer veriliyor.

Akıllı telefonlarda kullanıcılar için en önemli noktalardan biri de kamera performansı. Hem Galaxy S8 hem de LG G6 kamera deneyimiyle kullanıcıları oldukça memnun ediyor ancak gece çekimlerinde Samsung Galaxy S8, LG G6'dan daha üstün bir performans gösteriyor. Geniş açılı fotoğraflar çekmek istediğinizde ise LG G6'nın çift kamerası devreye giriyor ve bu konuda Samsung Galaxy S8, LG G6'nın gerisine düşüyor.

Özet olarak değerlendirdiğimizde kullanıcı deneyimi açısından her iki telefonun da yakın bir performans izlediğini ancak Galaxy S8'in LG G6'ya göre bir adım öne çıktığını görüyoruz. Her iki cihaz arasında sadece 300TL fiyat farkı olduğunu hesaba katacak olduğumuzda açıkçası Galaxy S8, biraz daha fiyat farkı ekleyerek tercih edilebilir gibi görünüyor.

Mevcut durumda her ne kadar Galaxy S8, LG G6'ya kıyasla öne çıksada her iki telefondan birini tercih etmek için erken. Özellikle LG'nin daha önceki modellerine baktığımızda ilerleyen günlerde daha uygun fiyatlara düştüğünü görüyoruz. Bu noktada çıkışların üzerinden biraz zaman geçtikten sonra tekrardan fiyatlarını gözden geçirmenizde yarar var ancak bütçeniz varsa Galaxy S8, LG G6'ya göre biraz daha tercih edilebilir bir telefon.