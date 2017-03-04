Galaxy S8 Ön Siparişleri Ne Zaman Olacak?

Samsung'un yeni amiral gemisi için ön sipariş tarihi belli oldu.

Samsung Galaxy S8, şüphesiz ki son zamanlarda gündemden düşmeyen, Samsung'un üzerine titrediği yeni amiral gemisi. Cihazın tanıtımı yapıldı, resmi olmasa da özellikleri belli oldu. Şimdi ise cihazın ne zaman satışa çıkacağı ve ön siparişlerin ne zaman başlayacağına yönelik haberler var.

Samsung Galaxy S8 ve S8+, 29 Mart'ta New York'ta gerçekleşecek bir etkinlikte resmen tanıtılacaklar. Cihazın 21 Nisan itibariyle de piyasaya çıkması bekleniyor. Son çıkan söylentilere göreyse cihaz için 10 Nisan'dan itibaren ön sipariş verilebilecek. Bu tarih ülkemizde de aynı olur mu bilinmez. Cihazın özelliklerini biraz hatırlayacak olursak:

5.8 inç Super AMOLED ekran

1440x2560 çözünürlük

Bölgeye bağlı olarak Snapdragon 835 CPU

Adreno 540 GPU

4 GB RAM

64 GB dahili hafıza

12 MP arka, 8 MP ön kamera

3000 mAh batarya

S8 Plus ise 6,2 inç ile daha büyük bir ekrana sahip olacak ve tabii ki büyüklüğün getirdiği külfeti 3500 mAh seviyesindeki bataryayla taşıyacak. Diğer özelliklerin ise aynı olması bekleniyor. Genel özelliklerin dışında cihazlarda IP68 sertifikası, parmak izi ve iris tarayıcıları, Type-C USB portu ve 3,5 mm'lik kulaklık girişi olacak.