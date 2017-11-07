Galaxy S8 Oreo Güncellemesiyle Gelen En İyi Yeni Özellikler

Kısa süre önce yayınlanan Oreo güncellemesinde göze çarpan, kullanışlı olduğunu düşündüğümüz bazı özellikleri başlıklar halinde derledik.

Samsung yakın bir zamanda Galaxy S8 ve S8+ için Android Oreo Beta Program’ını uluslararası kullanıma yönelik olarak yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte gelen bazı özelliklere göz atacağız.

1. Samsung klavyesinde geniş çaplı yenilikler

Samsung klavyesi Oreo Beta ile birlikte büyük yeniliklere kavuşuyor. Kullanım noktasında dört farklı özellik kazanıyor klavye. Bunlardan biri ‘yüksek kontrast’ modu. Bu mod klavyenin farklı bölümlerinin daha kolay şekilde algılanmasını sağlıyor. ‘Yeniden boyutlandırma’ özelliği ile daha rahat yazabiliyor, yazmak için ekrana tıklama daha kolay ve daha hassas bir kıvam kazanıyor.

Yeni versiyon sosyal medya ve mesaj gönderme bağımlıları için aynı zamanda GIF desteği, Emojo 5.0 ve kolay erişilebilir pano gibi özellikler de getiriyor.

2. Bildirim kanalları & Sabitleme/Uyku işlevleri

Google, Android Oreo’nun duyurulmasıyla birlikte bildirimlerin daha detaylı şekilde kontrolünü sağlamak için yeni ve kompleks bir yöntem getirmişti. Karmaşık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları sıklıkla günlük bazda ve farklı tipte bildirimler gönderirler. Artık her birisi için ayarlama yapabileceksiniz.

Twitter bu örneklerden bir tanesi. Twitter üzerinden doğrudan mesaj, mention, yeni bildirim aktivitesi, beğeniler gibi çok sayıda konularda bildirimler alırsınız. Bir çok kişi her bir kategori için panelde bildirim almak ister ama alacakları uyarı tipini kendisi belirlemek ister. Bu noktada bildirim kanalları devreye giriyor.

3. Yeni ‘Kenar ışıklandırma’ efektleri

‘Kenar ışıklandırma’ işlemi oldukça basit bir şey ama uygulamada muhteşem görünüyor. Oreo ile yeni kenar ışıklandırma seçenekleri ile birlikte tatlı görünümde bir çok renk efekti geliyor S8 ve S8+’ya. Aynı zamanda bildirimlerin ne denli net görünebildiklerini görebilmeniz için kenar iışıklandırma efektinin genişliğini ve şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz.

4. Uygulama kısayolları

Android Oreo, ana ekran üzerindeki uygulama kısayollarına uzun süreli basma desteği getiriyor. Bu özellik her bir uygulama içerisinde 5’e kadar ilişkili kısa yolun yerleştirilmesine olanak sağlıyor. Bu kısa yollara, uygulama simgesi üzerinde uzun süreli basılarak erişilebiliyor. Uygulamaların yeni özelliğin getirdiği desteği eklemeleri için güncellenmeleri gerekiyor ama zaten bir çoğu güncellenmiş durumda.

YouTube içinse kullanıcılar doğrudan ‘Üyelikler’ sayfasına geçebiliyor ya da trend olan şeylere bakabiliyorlar. Popüler sosyal medya uygulamalarında (Örneğin Twitter) doğrudan yeni bir tweet ya da mesaj yazabiliyor, ya da arama yapabiliyorsunuz.

5. Galerideki albümleri gizleyin

Meraklı gözlerden sakınmak istediğiniz fotoğraf albümleriniz varsa, Galaxy S8’de bu albümleri artık gizleyebilirsiniz. Güncellemeyle birlikte gelen Galeri uygulaması artık istediğiniz kadar albümü gizlemenize imkan sağlıyor. Bununla birlikte bu seçeneğin albümlerin gizlenmesinde kullanılacak çok güvenilir bir yöntem olmadığını da belirtmekte fayda var. Daha güvenilir bir koruma için Samsung’un ‘Secure Folder’ gibi şifre korumalı programlarını kullanmalısınız.

6. Klasörler için renk paleti

Ana ekrandaki klasör seçenekleri içerisinde artık klasörünüz için seçeceğiniz bir renk paletini kullanabileceksiniz. Renk paletinde halihazırda kullanmakta olduğunuz renkle birlikte yapılan değişiklikleri uygulamak istediğinizden emin olmanızı sağlamak için yeni renk seçeneği de gösterilir.

Bu özellik halen kullandığınız temadan bağımsız bir özelliktir. Bazı temalar tüm renklerin seçilmesine izin vermezler. Örneğin, siyah bir tema kullanıyorsanız, klasör renkleri için grinin tonlarını ya da beyaz rengi kullanabilirsiniz. Estetiğe yönelik basit bir değişiklik olmakla birlikte, klasörlerin renklerine göre ayırt edilebiliyor olmaları makul bir gelişme.

7. ‘Telefon hakkında’ menüsü ve Ayar Arama yenilendi

Samsung, telefonun ana ayarlar listesinde bulunan ‘Telefon Hakkında’ menüsünü değiştirdi. Menüyü açtığınızda artık telefon numarası, model numarası, seri numarası ve IMEI’yi daha erişilebilir bir biçimde görebileceksiniz.

Diğer bir küçük değişiklik ise tarihlerin belirtildiği arama geçmişiyle ilgili. Arama yaparken daha önce yapılmış aramalar, tarih sırasına göre listelenecek. Bu uygulama, tekrar erişmek istediğiniz faydalı bir aramayı bulmanız için yardımcı olacaktır.

8. İkili Messenger standart haline geliyor

‘İkili Messenger’ imkanı artık Galaxy S8’de standart haline geliyor. Bu özellik iki hesabınız olan Facebook ve diğer sosyal medya platformları için oldukça faydalı. Özellik aktif hale getirildiğinde uygulama simgelerinin sağ alt köşesinde küçük portakal rengi bir simge belirecektir. Bu simge, ikinci hesabınızı temsil ediyor.

Bu özelliği S8 üzerinde destekleyen popüler uygulamalar Facebook, Facebook Messenger ve WhatsApp.