Galaxy S8 Plus'ta da 4GB RAM ve Snapdragon 835 Olacak!

Samsung’un 29 Mart’ta tanıtacağı yepyeni telefonu Galaxy S8 Plus, şimdiye kadar çıkan sızıntılarının ardından bu sefer de GeekBench’te gözüktü!

Galaxy S8 tanıtımına günler yaklaştıkça ortaya çıkan sızıntılarda da artık görülüyor. Şimdiye kadar özellikleri, görselleri gibi birçok detayını gördüğümüz Galaxy S8, sonunda GeekBench’te de ortaya çıktı.

Galaxy S8 ile beraber tanıtılacak Galaxy S8 Plus’ı gördüğümüz bu benchmark testinde cihazın Qualcomm Snapdragon 835 ve 4GB RAM’e sahip olduğu anlaşılıyor. Yani bazı beklentilere göre Galaxy S8 4GB RAM, Galaxy S8 Plus 6GB RAM ile gelebileceği söylenirken her iki modelde de 4GB RAM olacağını anlıyoruz.

Yukarıda görebileceğini gibi detaylara sahip olan cihaz 1929 tek çekirdekli, 6084 de çoklu çekirdekli performans skoru aldığı görülmekte. Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip olduğu görülen cihazın beklenen özelliklerini bu benchmarka göre düzenleyecek olursak elimizde oluşan bilgi şu şekilde oluyor;

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Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus Özellikleri