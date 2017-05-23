Galaxy S8 Plus Hediyeli Kampanyamızın Kazananı Belli Oldu!

Artıway ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Galaxy S8 Plus hediyeli kampanyamızın asil ve yedek kazananları belli oldu.

14 Mayıs 2017 tarihinde başlayan ve 22 Mayıs’ta, saat 23.59 itibarı ile sona eren Galaxy S8 Plus hediyeli kampanyamızın kazanan talihlisi belli oldu.

Artıway ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kampanya dahilinde ilgili sitelerden alışveriş yapan Mutlu Erol, bizden Galaxy S8 Plus kazanmayı hak etti. Eğer kendisine ulaşamazsak hediyeyi vereceğimiz ‘yedek’ talihlimiz ise Tahir Dikmen. Her iki takipçimizi de tebrik ediyoruz. Kendileriyle Artıway’e üye oldukları mail adresi üzerinden iletişime geçilerek gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Söz konusu kampanya ile ilgili hazırladığımız videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Ayrıca videonun YouTube’daki sayfasına giderek kampanyanın şartlarına tekrar bakabilirsiniz.