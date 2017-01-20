Galaxy S8 Plus Render Görselleri Ortaya Çıktı!

S8'in ardından S8 Plus konusunda da detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Samsung Galaxy S8 hakkında daha önceden pek çok sızıntı görmüştük fakat benzer durum S8 Plus için geçerli değildi. Artık bu durum ortadan kalktı diyebiliriz.

S8 Plus'a ait olduğu söylenen render görüntüleri, internet alemine sızdırılmış durumda ve render görsellerine bakarak S8 Plus'ta beklediğimiz çoğu şeyi artık söyleyebiliriz.

Render görsellerine göre S8 Plus'ta çift arka kamera bulunacak, üstelik S8'e nazaran daha geniş açılı bir kamera olacağını da söyleyebiliriz. Telefonun yan kısımları da render görsellerine göre oldukça ilgi çekici durmakta.

Bildiğiniz gibi Samsung bir süredir kendi akıllı asistanı üzerinde çalışmakta ve bu asistanı aktif edecek, asistana özel bir butonun yeni telefonlarda bulunacağı söylentileri giderek artmış durumda.

Render görselleri de bunu doğrular nitelikte. Bixby adlı akıllı asistan için S8 Plus'ta özel bir tuş mevcut olacak. Son olarak telefonda 3.5mm'lik kulaklık girişinin ve USB-C girişinin de bulunacağını belirtelim.