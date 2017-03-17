Galaxy S8 Posteri, Nisan Çıkış Tarihini Doğruladı

Samsung'un yeni amiral gemisinin çıkış tarihi hala kesin değil. Ancak ortaya çıkan yeni poster, Nisan ayı tahminini doğruluyor.

Samsung'un yakında resmen tanıtılacak olan Galaxy S8'e dair yeni bir bilgi geldi. 21 Nisan'da piyasaya sürülmesi beklenen yeni amiral gemisine ait bir tanıtım posteri ortaya çıktı ve Nisan çıkış tarihini doğrular nitelikte.

29 Mart'ta hem Türkiye'de hem dünyada resmen tanıtılacak olan telefonun çıkış tarihi henüz kesin değil. Söylentiler, çıkış tarihinin, yani marketlerden alabileceğimiz tarihin 21 Nisan olacağı yönünde. İnternete görseli sızdırılan bu poster de Nisan çıkış tarihini destekler nitelikte. Tabii ki bu durum, posterin sergileneceği ülke için geçerli. Poster, bize bundan fazla bilgi vermese de ekran boyutunun şimdiye kadar görünen durumda ve yan çerçeveler olmadan geleceğini söylüyor.

Galaxy S8'in 7 Nisan - 10 Nisan arasında da ön siparişlere açılacağı konusunda söylentiler mevcut. Cihazın şimdiye kadar bilinen özellikleri ise şöyle: