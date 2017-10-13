Telefonunuzun Ekranının Kenarlarını Yumuşatacak Uygulama

Telefonuzun ekranı düz bir dikdörtgen gibi görünüyor ve siz bundan hoşlanmıyor musunuz? O zaman bu uygulama tam size göre olacaktır.

Galaxy S8 ve iPhone X’da yer alan yuvarlak köşeli ekranlar, son dönemin yeni trendini belirleyecek gibi duruyor. Telefona daha yumuşak bir görünüm getiren bu yuvarlak köşeli ekranları kendi telefonlarınızda da sağlayabilirsiniz.

Normalde dikey bir çerçeveye sahip telefonunuz olsa bile “Roundr” uygulaması sayesinde Android telefonlarda ekranınızın köşelerini yumuşatabilirsiniz.

Aslında bakılırsa yıllardan beri var olan bir uygulama Roundr. Yine de o zamanlar telefonlarda yumuşak kavisli ekranlar çok popüler olmadığı için göz ardı ediliyordu. Google Play’de şu an 4.5 yıldıza sahip olan ve genel olarak beğenilmiş bir uygulama olan Roundr, Android 2.1 gibi ciddi anlamda eski sürümlere kadar destek veriyor.

Ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulama, amoled ekranınızın köşesinde yer alan piksellerin ışığını belirli bir eğimle kapatarak yumuşak bir geçiş görünümü sağlıyor. Köşeleri yuvarlama oranını isteğiniz doğrultuda değiştirebilirsiniz. Buradan hatırlatalım, yazıları ve görselleri sorunsuz görmeye devam etmek için bu alanı olabildiğinde kısa tutmaya çalışın.