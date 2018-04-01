Samsung Galaxy S8 Sahiplerinin S9'a Geçmesine Gerek Var mı?

Bu yazımızda sizlere iki Galaxy S ürünü arasındaki benzerlikler ve farklılıkları sunmaya çalışacağız. Böylece 'Elinizdeki S8 yeterli mi?' sorusunu daha güçlü insiyatiflere dayanarak değerlendirebilmenizi umuyoruz.

Sıradan bir kullanıcı için bile Samsung Galaxy S9’un önceki model olan Galaxy S8’e kadar benzediğini anlamak oldukça kısa sürecektir. Hatta sokaktan geçen bir insana sorsak hangi modelin daha yeni olduğunu tahmin etme ihtimali oldukça zor görünüyor. Zira iki modelin de hem tasarımları hem de yazılımları hemen hemen aynı.Yine de Galaxy S8 sevenleri Samsung’un sunabileceği her türlü yeniliğe karşı oldukça ilgililer. Gelelim iki cihazın karşılaştırmasına.

Benzerlikler:

Samsung, mevcut tasarımı ile mutlu olacak ki tasarım olarak Galaxy S9’da hemen hemen hiç bir yenilik mevcut değil. Eskiye oranla boyunda 1.2 mmlik bir küçülme ve 8 gramlık ağırlık artışı yeni modelde bizleri beklese de bu pek gözle görülür elle hissedilir bir fark değil. Metal ve cam yapısı biraz daha kalınlaştırılmış, dikkatli gözlerle incelenirse parlak dokusunda hafif değişikliklere gidildiğini görebilirsiniz. Yine de bu değişikliği fark etmek oldukça güç.

Boyut olarak tekrar 18.5:9 oranını seçen ve 5.8 inç ekran sunan samsung şarj hızında da bir değişiklik yapmamış gibi görünüyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta S9’un teknoloji olarak yılın gerisinde kalmadığı ve hala 2018 yılı için son derece üst seviye bir cihazı bizlere sunduğu gerçeği. Hatta bu konuyu daha da irdelersek bu tutum; Samsung’un ne kadar olgun bir firma olduğunu, rakiplerinden korkan, sürekli farklılıklar yaratarak pazarda tutunmaya çalışan firmaların aksine her sene gereksiz değişiklikler yapmaktan kaçındığını göstermekte.

Farklılıklar:

İşin fotograf boyutunda Galaxy S9 başarılı bir adım atmış gibi gözüküyor. ‘Süper hızlı’ Çift Piksel sensörü ve fiziksel olarak değişken bir açıklığa sahip kamerası ile hem düşük ışıkta daha az grenli fotograflar sunarken, hem de ters ışık ya da kötü aydınlatmalı sahnelerde daha başarılı bir performans sergiliyor. Pil boyutunda değişiklik olmamasına rağmen Samsung yeni işlemcisi ile pil kullanım oranını daha da düşürmüş gibi gözüküyor. Ekran parlaklığı konusunda da yeni Galaxy S9, S8’i geride bırakarak Galaxy Note 8 seviyesinde başarılı bir artış gösteriyor (S9, S8’e göre %15 daha parlak)

Galaxy S8’im Var, Sizce Galaxy S9 almalı mıyım?

Bu sorunun cevabı tamamen kişinin insiyatifine kalmış fakat daha güçlü bir kamera daha az enerji ile daha atik bir işlemci sizin temel ihtiyacınızsa bu cihazı almayı gerçekten düşünebilirsiniz. Yalnız şunu da belirtmekte fayda var; Samsung cephesi dahi S9’un hedef kitlesi olarak S8 kullanıcılarını görmüyor. Yapılan açıklamalara göre; Samsung’un asıl hedef kitlesini cihazını geliştirmek isteyen S6,S7 kullanıcıları oluşturuyor.



Siz Webtekno takipçileri bu konuda ne düşünüyor, sizce Samsung Galaxy S9, S8 ile karşılaştırınca aradaki fiyat farkını hak ediyor mu? Alır mıydınız?