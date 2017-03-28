Galaxy S8 Tanıtımı Öncesi Bir Samsung Mağazası Alevler İçerisinde Kaldı!
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Yarın tanıtılacak Galaxy S8 öncesi Singapur'da yer alan Samsung mağazası alevler içerisinde kaldı. Samsung, şansız durumundan kurtulamıyor.

Samsung, bu seneyi çok büyük kar oranları ile kapatmaya hazırlanıyordu ancak başını yakan Note 7 patlamaları hiç beklenmedik bir olaydı ve bu, şirketi derinden etkiledi. Note 7 alevlerinden sonra Samsung batarya fabrikası alev almıştı. Anlayacağınız şirket, alevler konusundaki kötü şansından bir türlü kurtulamıyor.
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Singapur’da yer alan Samsung alışveriş merkezinde de aynı kader yaşandı ve firmanın mağazası alevler içerisinde kaldı. Yangın dolayısı ile alışveriş merkezinde yer alan komşu dükkanlarda da kapanmalar yaşandı. Samsung konuya ilişkin bir açıklama yaparak olayı doğrulamış oldu.

Yangından dolayı kimsenin zarar görmediğini belirten Samsung, yangının mağazada yer alan su fıskiyeleri tarafından söndürüldüğünü açıkladı. Şu anda ürünlerin hasarlarının kontrol edildiğini ve yakında yangının sebebinin ortaya çıkacağını belirten Samsung, yetkili makamlarla görüşme halinde olduklarını belirtti.
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Aslında bu durum çok büyük bir olay değil, ancak Samsung’un bu şansızlığı böyle devam ederse yarın çıkarılacak Samsung Galaxy S8’in de bu tarz olaylarla karşılaşması muhtemel olabilir. Umarım, Samsung’un başını yakan alev belası artık son bulur.

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Kaynak : http://www.phonearena.com/news/Samsung-store-caught-fire-ahead-of-the-Galaxy-S8-announcement_id92499
Etiketler: samsung, galaxy s8, Patlama, note 7
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