Bizim için bir tablet, TV, bilgisayar, kitap, günlük ve daha bir dolu özelliği barındıran telefonlarımız hafıza sorunu ile kimi zaman bizi sıkıntıya sokabiliyor. Bu noktada Galaxy S8 cihazınızı daha keyifli kullanabilmeniz için sizlere en iyi microSD kartlardan söz ettik.

Sizde eğer telefonunuzu benim gibi her iş için kullanıyorsanız, hafızanızın kısa süre içerisinde dolması çok muhtemel. Bildiğiniz gibi hafızası dolan akıllı telefonunuz her yeni resim çekmenizde veya uygulama yüklemenizde adeta size ‘beni sil’ diye yalvarır. Ancak öyle müzik, resim veya uygulamalarınız vardır ki hangisinden vazgeçeceğinizi bilemezsiniz. Tam da bu halde olan kullanıcılarımız için birbirinden kaliteli microSD kart önerilerimiz var. Galaxy S8 cihazınızda kullanabileceğiniz bu microSD kartlar içerisinden eminim ki kendinize uygun bir tane bulabileceksiniz.

Günlük ihtiyaçlarınız için 64 GB Samsung Galaxy S8 yeterli değilse ve sadece bir miktar daha alana ihtiyacınız varsa, SanDisk Extreme 32GB muhtemelen sizi memnun edecektir.

Çok fazla 4K video kaydı yapmmaktan hoşlanıyorsanız, elbette ki hızlı ve güvenilir bir karta ihtiyaç duyacaksınız. Bu noktada 60 dolar gibi bir fiyata sahip olabileceğiniz 128 GB microSD kart ile gözünüz arkada kalmayacak.

İnanılmaz bir film, müzik ve fotoğraf arşiviniz varsa, hız da sizin için önemli bir faktör olarak karşınıza çıkacaktır. Bu bağlamda Samsung'un kendi Samsung 256GB EVO kartından daha aşağısının sizi mutlu edeceğini düşünmüyorum.

Ürün 45 dolar bir fiyat ile harikalar yaratacak kadar iyi olmasa da, beklentinizin üzerine çıkabilecektir. Eğer bir microSD karttan beklentiniz sadece 'yerim artsın, telefonum kasmasın' ise ürün 1080p videolarınızı rahatlıkla çalıştırabilir.

SanDisk, konu hafıza kartları olduğunda kesinlikle başı çeken markalardan bir tanesidir. SanDisk Ultra 128GB, 40 dolar gibi bir etiket fiyatına sahip olmuş olsa da 10 yıl garanti ile birlikte gelir.

4K'da benim neyime diyor, sadece yerim artsın istiyorsanız bu kart kesinlikle ihtiyaçlarınızı minimum ölçüde giderecektir.

Fiyat, performans ve ürün açısından kulvarlarının en iyileri olan bu hafıza kartlarını, başlıklarına tıklayarak daha derinden ve detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Sahi sizin favoriniz hangisiydi?