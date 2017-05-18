Galaxy S8, Uygulama Hızı Konusunda iPhone 7'yi Geride Bıraktı!

Galaxy S8’in bu yıl kullandığı 10nm’lik işlemci yongaları, Tom’s Guide’in yayınladığı test sonuçlarına göre iPhone 7’de bulunan A10 yongasına göre daha hızlı performans sergiliyor.

Her yeni Android amirali piyasaya sürüldüğünde, onu Apple’ın son amiral gemisi ile karşılaştırmak kaçınılmazdır. Söz konusu tutarlı performans olduğunda iOS ile gelen iPhone’ların daha iyi olduğu ise bilinen bir gerçek. Ancak hız konusu ise bambaşka bir sayfa açıyor.

Hız testi yukarıdaki gibi, uygulama ve kamera açma hızları, video düzenleme performansı, Wi-Fi bağlantı hızı ve oyun performansı gibi bir takım aşamaları içeriyor. Galaxy S8, iPhone'un donanım ve işletim sistemi arasındaki devrimsel özelliğinden dolayı video düzenleme ve oyun hızı konusnda iPhone 7’nin gerisinde kaldı ancak, diğer her konuda üstünlük sağlamayı başardı. Ayrıca yeni çıkan bir telefonu bile hala zorlayan iPhone 7, bir sonraki iPhone’nun bize neler getireceğini düşündürmüyor değil.



Uygulama açılış hızları



Kamera uygulaması açılış hızları

Testlerin Snapdragon 835 ile çalışan Galaxy S8'de yapıldığını belirtip, Exynos yongalı versiyonun daha yüksek skorlar elde edeceğini söyleyebiliriz. Yapılacak güncellemelerle Galaxy S8’in performansı elbette zaman içerisinde en optimize haline kavuşacaktır. Galaxy S8, bizler iPhone 8 veya Google Pixel 2’yi görene kadar muhtemelen tahtına sahip çıkacaktır.

Galaxy S8'in performansı ve hızı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Takipte kalın :)