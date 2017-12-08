Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 gibi en boy oranı video formatlarına göre daha büyük olan telefonlarda yandaki siyah çizgiler olmadan nasıl video izleyebileceğinizi aktardık.

Samsung Galaxy S8 ve Note 8 gibi normal telefonlardan daha “uzun” bir ekran yapısına sahip olan telefonlarda video izlemek sıkıntılı oluyordu. Telefonda gerekli ayarları yapmazsanız, ekranın sağ ve sol yanlarında siyaj çizgiler oluşuyordu. Bunun nedeni telefonlar 18:9 veya 18.5:9 en-boy oranına sahipken, günümüz videoların çok büyük bir kısmı 16:9 en-boy oranında paylaşılıyor olması.

Samsung, bu soruna bir çözüm getirmişti. İstenirse, videonun alt ve üst kısımlarından feragat ederek yandaki siyahlıkları yok etmek mümkündü. Yalnız son güncelleme ile birlikte bu seçenek ortadan kalktı. Video izlerken bu tekniği kullanan pek çok kullanıcı ise bu duruma tepki gösterdiler. Bu durumdan siz de muzdaripseniz hemen rahatlatalım, çünkü bu sorunu çözmenin çok ama çok kolay bir yolu var.

Videoların yanındaki siyah çizgileri ortadan kaldırma

Samsung’a gelen yeni güncelleme ile birlikte videoyu tam ekran izlerken, videoyu büyüterek kenardaki siyahları giderebileceğiniz butonu kaldırdı. Şirket, bunun yerine çok daha işlevsel bir şey getirdi. Normalde internette gezerken fotoğraflarınızı büyütmek için kullandığınız parmak hareketi ile videoyu büyütüp küçültebileceksiniz. Yani, iki parmağınızı ekrana koyup birbirinden uzaklaştırdığınızda video, tıpkı bir fotoğraf gibi büyümeye ve kenardaki siyah boşlukları kapatmaya başlayacak.

Bu seçeneği kullanarak kenardaki siyah çizgileri kapatabiliyorsunuz fakat bir uyarıda bulunalım; bu esnada videonun üst ve alt kısımları kesiliyor.