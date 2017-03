Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, ortaya çıkan son bilgilere göre siyah, gümüş ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelecek.

Samsung'un artık hakkında her şeyini öğrendiğimiz akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın bu kez de renk seçenekleri ortaya çıktı. Genellikle gümüş, altın ve siyah gibi renklerle görmeye alıştığımız Samsung'un amiral gemisi telefonları, yine benzer renk seçeneklerini sürdürecek ancak telefonlara sürpriz bir renk daha eklenecek.

Twitter'da sızıntılarıyla yakından tanıdığımız Roland Quandt'ın paylaştığı bilgilere göre Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, beyaz renk seçeneğine sahip olmayacak. Telefonlar siyah, gümüş ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Ayrıca yine Samsung'un telefonlarında görmeye alıştığımız altın rengini de Galaxy S8 ailesinde göremeyeceğiz.

Fiyatı, renk seçenekleri, tasarımı ve teknik özellikleriyle artık hakkında hemen hemen her şeyi bildiğimiz Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri, resmi olarak 29 Mart'ta Samsung'un New York ve Londra'da düzenleyeceği basın toplantılarıyla birlikte duyurulacak.