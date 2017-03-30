Galaxy S8'de 2K'lık Ekran Full HD Çözünürlük İle Geliyor!

Ailenin yeni duyurulan üyeleri Galaxy S8 ve S8 Plus'ın özelliklerini daha yakından incelemeye devam ediyoruz.

Yeni duyurulan ve bizimde lansmanı sizlerle canlı yayınla paylaştığımız Samsung yeni gözdeleri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, sırasıyla 5.8-inç ve 6.2-inç çift kenar kavisli ile 2K çözünürlüğe sahip bir Super AMOLED ekranlarıyla beğeniye sunuldu.





Önceki Galaxy akıllı telefonların ekranındaki 16: 9 en-boy oranına kıyasla S8 ailesi QHD + (2960 x 1440 piksel) çözünürlüğünün varsayılan ayar olarak geldiği ekranlarının en-boy oranı ise 18.5:9 şeklinde. Bu durumun kullanımı biraz daha kolaylaştıracağını söylemek mümkün. Tabiki kapsamlı incelememizde bunun hakkındaki görüşlerimizi daha ayrıntılı paylaşacağız.Samsung, akıllı telefonlar için Android 7.0 güncellemesini çıkardığında Galaxy S7 ve S7 Edge için varsayılan ekran çözünürlüğünü Full HD olarak değiştirmişti.

Elbette, ekran çözünürlüğünü ekran ayarları menüsünden FHD +, HD+ veya QHD + 'ya manuel olarak istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Ancak batarya tasarrufu için QHD+ yerine FHD+ veya HD+ çözünürlüklerini seçmek daha mantıklı olacak. Bunun yanı sıra cihaz kutudan FHD+ olarak çıkacağı için cihazı satın aldığınızda asıl çözünürlüğü olan 2K'ya geçmek isterseniz ilk işiniz ekran ayarları olmalı.