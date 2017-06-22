Uzun Ekranlı Telefonlar Android'i Değiştirecek

18:9 ekran formatındaki telefonlar yüzünden Android işletim sisteminin kullanımı zorlaşıyor. Bu da Android'te önemli değişiklikler olmasına neden olabilir.

Bu yıl Samsung ve LG'nin başlattığı atılımla birlikte akıllı telefonlarının ekran çerçevelerinin incelmesiyle birlikte ekrandan daha fazla verim alabilmek için akıllı telefon dünyası 18:9 denilen yeni bir ekran formatıyla tanıştı. Şirketler her ne kadar 18:9 ekran formatını geleceğin ekran formatı olarak görse de Android işletim sistemi aslında bu telefonlar için tam olarak uygun değil.

Android işletim sisteminde cihazın tüm kontrolleri üst panelden açılan bildirim merkezi üzerinden gerçekleştirildiği için ve 18:9 formatlı ekrana sahip telefonlar uzun olduğu için, özellikle büyük telefonlarda bu noktaya ulaşmak bir hayli zor oluyor ve telefonu tek elle kullanan birçok kişi üst kısma ulaşmakta zorluk çekiyor. Analistlere göre bu durum yakın gelecekte daha fazla gündeme gelecek ve 18:9 ekran formatından vazgeçilmeyeceği için Android arayüzünde önemli değişiklikler yapılacak.

Tüm bunların yanı sıra Android işletim sisteminde 18:9 ekran formatına sahip telefonların deneysel olduğu ve yakında birçok üreticilerin bu ekran formatından geri döneceği de söyleniyor. Ayrıca sadece analistlerin görüşü bu yönde değil. Sony gibi bazı akıllı telefon üreticileri de 18:9 ekran formatının gereksiz ve kullanışsız olduğunu savunuyor.

Bu ekran formatı yaygınlaşacak mı yoksa gün geçtikçe yok mu olacak? Hep birlikte göreceğiz.