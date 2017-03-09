Galaxy S8 ve S8+, Eski Samsung Modellerine Göre Ne Kadar Büyük Olacak?

Samsung’un 29 Mart’ta tanıtacağı yeni amiral gemileri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın boyutlarına göre bir kıyaslama görseli ortaya çıktı.

Son günlerin en çok konuşulan telefonu haline gelen Galaxy S8 ve Galaxy S8+, 29 Mart 2017’de New York’ta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Ancak artık neredeyse tüm detaylarını ve özelliklerini bildiğimiz bu iki telefonun, büyük erkanlar ile geleceğini elbette görmüş olduk.

Galaxy S8’in 5.7 inç gibi Note serisi ekranı, Galaxy S8 Plus’ın ise 6.2 inç ile phablet boyutuna geçeceğini biliyoruz. Peki, bu cihazlar bu kadar büyük iken Note 7, Galaxy S7 gibi telefonlara göre ne kadar büyük olacak?

İşte, yukarıda görebileceğiniz gibi Note 7, Galaxy S7 ve Galaxy S6’ya göre boyut karşılaştırması yapabilirsiniz. Galaxy S8+ devasa bir biçimde Note 7’den bile büyük olacakken, Galaxy S8 ise Note 7’den birazcık daha küçük ancak S7 ve S6’ta göre daha büyük olacak.

Arka taraftan görüldüğünde ise nabız ölçer ve kameranın hemen hemen tüm modellerde aynı hizada tutulduğu görülüyor. Yani Galaxy S6’dan bu yana parmağınız kamera ve nabız ölçere yetişiyorsa Galaxy S8 ve Galaxy S8+’da da yetişebilecek.

Özellikle alt taraftaki kapasitif tuş ve ana ekran tuşunun kalkması ile büyük ölçüde kompakt bir hale gelen S8 ailesi, büyük erkanlarına rağmen Note 7 boyutlarına yakın geleceğini söyleyebiliriz.