Galaxy S8 İçin 5. Android Oreo Beta Sürümü Yayınlandı!

Samsung, Galaxy S8 ve S8+ için 5. Oreo beta sürümünü yayınladı. Büyük bir yenilik içermeyen güncelleme final sürümünün bir habercisi olabilir.

Samsung, 2017 yılının ilk amiral gemileri olan Galaxy S8 ve S8+ için yeni bir Android 8.0 Oreo beta güncellemesi yayınladı. Android Oreo 5. Beta Güncellemesi olarak paylaşılan güncelleme, Galaxy S8 ve S8+’a yeni bir özellik getirmiyor. Güncelleme büyük ölçüde performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri içeriyor.

Bu durum, Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları için iyi haber. Zira şirketin beta sürümünde büyük bir değişiklik yapmaması, güncellemenin kararlı versiyonunun yayınlanmasına kısa bir süre kaldığını ve Samsung’un son hata düzeltmelerini ve optimizasyon ayarlarını yaptığını gösteriyor.

Eğer Android Oreo 5. Beta Güncellemesi’ni alıp almadığınızı bilmiyorsanız, Ayarlar’a giderek kontrol edebilirsiniz. Yazılım Güncellemesi sekmesinden güncellemeleri manuel olarak indirebilirsiniz. Tabii bu işlemi yapmak için öncesinde Samsung’un beta programına kayıtlı olmanız gerekiyor.

Güncelleme 613MB boyutunda. Bu nedenle indirme işlemini başlatmadan önce Wi-Fi’ye bağlandığınızdan emin olun. Unutmamanız gereken bir başka nokta ise bunun bir beta güncellemesi olduğudur. Dolayısı ile güncellemeyi gerçekleştirmeden önce verilerinizi yedeklemeniz bir sorun yaşamamanız için önemlidir.