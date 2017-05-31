Samsung Galaxy S8 ve S8+'ın Türkiye'nin büyük operatör şirketlerinde hangi ücretlerde satışa sunulduğunu detaylı bir şekilde anlatalım istedik. Bu fiyatlara bakarak, hangi firmadan taksitli telefon almanızın mantıklı olacağına karar verebilirsiniz.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+, piyasaya sunulduğundan beri milyonlarca kişi tarafından satın alındı. Telefonlar ülkemizde çok yüksek fiyatlarla satışa sunulduğu için birçok kullanıcı, operatörler üzerinden “tarifeye ek” olarak satın almayı tercih etti. Telefon taksitli alındığında bile çok yüksek fiyatlara ulaşması sebebiyle, sizlere Türkiye’de Galaxy S8’deki operatörlerin sattığı Galaxy S8 ve S8+’ların fiyat tarifelerini vereceğiz. Bunlar arasında kendinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom firmalarının satışa sunduğu Galaxy S8 ve S8+ ücretlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Turkcell

Galaxy S8

Turkcell’den Galaxy S8 satın almak istiyorsanız, tarifeye ek olarak 36 ay boyunca en az 165,49 TL ödemeniz gerekiyor. Peşin fiyatına 3.999 TL’ye satın alabileceğiniz telefon, tarifeye ek olarak uygulanırsa 5.957 TL’ye denk geliyor. Bu ücretin üzerine tarifenize göre aylık ücret de ödemeniz gerektiğini hatırlatalım. Turkcell’de tarifeye göre fiyatlandırma olmadığı için ister en yüksek tarife isterse de en düşük tarife olsun, telefona aynı parayı veriyorsunuz. Aynı telefonun 24 aylık tarifesini istiyorsanız, aylık 233,66 TL ödemeniz gerekiyor. Toplam ücrete baktığınızda ise 5.607 TL’ye denk geliyor. Aynı telefonu 12 aylık tarifede istiyorsanız, aylık 401,26 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Bunun karşılığı ise 4.815 TL’ye denk geliyor. Bu fiyatları göz önünde bulundurarak Turkcell’den telefon satın alabilirsiniz. Unutmayın, bu fiyatlar yalnızca telefon fiyatlarıdır. Bu fiyatların üzerine bir de her ay ödediğiniz tarife ücretiniz olacaktır.

36 Ay

Aylık ödeme: 165,49 TL

Toplam ödeme: 5957 TL

24 Ay

Aylık ödeme: 233,66 TL

Toplam ödeme: 5.607 TL

12 Ay

Aylık ödeme: 401, 26 TL

Toplam ödeme: 4815 TL

Galaxy S8+

Ekran olarak Galaxy S8’den daha büyük olan Galaxy S8+’ı istiyorsanız, fiyatlar biraz daha değişiyor. Telefonu peşin fiyatına 4.499 TL’ye satın alabileceğinizi söyleyerek taksitli fiyatlandırmalara geçelim.

Telefonun 36 aylık tarifesinde her ay 185,92 TL ek ücret ödemeniz gerekiyor. Toplam ücreti ise 6.693 TL’ye denk geliyor. Telefonun 24 aylık tarifesini istiyorsanız, aylık 251,27 TL ek ücret ödemelisiniz. Bu parayı topladığımızda ise 6030 TL yapıyor. Son olarak Galaxy S8+’ı 12 aylık tarife ile satın almak isterseniz, aylık 450,81 TL ücret ödemelisiniz. Topladığımızda ise 5.409 TL fiyatına denk geliyor.

36 Ay

Aylık ödeme: 185,92 TL

Toplam ödeme: 6.693 TL

24 Ay

Aylık ödeme: 251,27 TL

Toplam ödeme: 6030 TL

12 Ay

Aylık ödeme: 450,81 TL

Toplam ödeme: 5409 TL

Vodafone

Galaxy S8

Telefonun peşin fiyatını 3.999 TL’den satan Vodafone, Galaxy S8 için en düşük ücreti aylık 140 TL olarak belirtmiş. 36 aylık vade ile sunduğu 140 TL’lik ücretin sınırlı sayıdaki tarifelerde olduğunu hatırlatalım. Telefonu Vodafone’dan 36 aylık tarife ile almak istiyorsanız tarifeye ek olarak toplamda 5.040 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Telefonu 24 aylık tarifeyle satın alırsanız, 165 ile 195 TL arasında değişen ücretler var. Bunlar da 3.960 TL ile 4.680 TL arasında fiyata denk geliyor. 18 aylık tarifelerden almak istiyorsanız, aylık 242 ila 260 TL arasında ödeme yapmanız gerekiyor. Bu fiyat da 4.356 ile 4.680 TL’ye denk geliyor.

36 Ay

Aylık ödeme: 140 TL

Toplam ödeme: 5.040 TL

24 Ay

Aylık ödeme: 165-195 TL

Toplam ödeme: 3.960-4680 TL

18 Ay

Aylık ödeme: 242-260 TL

Toplam ödeme: 4.356-4680 TL

Galaxy S8+

Vodafone’dan Galaxy S8+ almak istiyorsanız, peşin fiyatına 4.499 TL’ye satın alabilirsiniz. 36 aylık tarife ile almak istiyorsanız 158 TL aylık ödeme yapmanız gerekiyor. Bu fiyat da toplamda 5.688 TL’ye denk geliyor. Telefonu 24 aylık tarife ile satın almak istiyorsanız 210 ile 230 TL arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu da 5.040 ile 5.520 TL’lik fiyata denk geliyor. Telefonu 18 aylık vade ile almak isterseniz de 289 ile 303 TL arasında ücret ödemeniz gerekiyor. Bu fiyat ise 5202 ile 5.454 TL arasında bir ücrete denk geliyor.

36 Ay

Aylık ödeme: 158 TL

Toplam ödeme: 5.688 TL

24 Ay

Aylık ödeme: 210-230 TL

Toplam ödeme: 5.040-5.520 TL

18 Ay

Aylık ödeme: 289-303 TL

Toplam ödeme: 5.202-5.454 TL

Türk Telekom

Galaxy S8

Türk Telekom üzerinden Galaxy S8'i peşin fiyatına 3.999 TL’ye satın alabilirsiniz. Tarifeye ek olarak satın almak istiyorsanız, her tarifeye özel fiyatlandırma bulunuyor. Yalnızca Grup 4 tarifesi olanlara 36 ay boyunca 129 TL’ye olan Galaxy S8, tarifeye göre 167 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu da 4.644 ile 6.012 TL arasında bir ücret yapıyor. Galaxy S8’i 24 ay taksitle satın almak istiyorsanız, aylık 188 ile 226 TL ödemeniz gerekiyor. Bu da 4.512 ile 5.424 TL arasında fiyata denk geliyor. Telefonu 1000 TL ön ödemeli olarak alacaksanız, 1000 TL’de Türk Telekom indiriyor. Bu da 36 aylık ödemelerle 111,44 TL’ye geliyor. Bu ücret de toplamda 4.011 TL + 1000 TL olarak 5.011 TL yapıyor. Telefonu ön ödemeli kampanyada 24 ay taksitle almak istediğinizde aylık ödeyeceğiniz ücret 142,67 TL’ye denk geliyor. Bu da toplamda 3.424 TL + 1000 TL olarak 4.424 TL yapıyor.

36 Ay

Aylık ödeme: 129-167 TL

Toplam ödeme: 4.644-6.012 TL

24 Ay

Aylık ödeme: 188-226 TL

Toplam ödeme: 4.512-5.424 TL

Galaxy S8+

Galaxy S8 gözünüze küçük geldiyse ve daha büyük bir telefon olan Galaxy S8+’ı almak istiyorsanız, Türk Telekom’dan 4.499 TL’ye peşin fiyatına satın alabilirsiniz. Eğer 36 ay taksitle satın almak istiyorsanız, aylık 150 ile 188 TL arasında ücret ödemeniz gerekiyor. Bu da 5.400 ile 6.768 TL arasında ücrete denk geliyor. Telefonu 24 ay taksitle satın almak istiyorsanız, aylık 217 ile 255 TL arasında para ödemeniz gerekiyor. Bu da fiyat olarak toplamda 5.208 ile 6.120 TL arası ücret ödemeniz gerektiği anlamına geliyor. Telefonu 1000 TL ön ödemeli olarak alacaksanız, 1000 TL de Türk Telekom indiriyor. Bu da 36 aylık ödemelerle 132,44 TL’ye geliyor. Bu ücret, toplamda 4.767 TL + 1000 TL olarak 5.767 TL yapıyor. Telefonu ön ödemeli kampanyada 24 ay taksitle almak istiyorsanız, aylık ödeyeceğiniz rakam 171,67 TL’ye denk geliyor. Bu da toplamda 4.120 TL + 1000 TL olarak 5.120 TL yapıyor.

36 Ay

Aylık ödeme: 150-188 TL

Toplam ödeme: 5.400-6.768 TL

24 Ay

Aylık ödeme: 217-255 TL

Toplam ödeme: 5208-6.120 TL

Aklınızda hala Galaxy S8 veya S8+ almak varsa, bu fiyatlandırmaları göz önünde bulundurarak satın alma işlemini gerçekleştirmenizi öneririz.