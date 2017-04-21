Galaxy S8 ve S8+’nın Türkiye Fiyatları Değişti!

Samsung’un tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de satışa sunduğu yeni Galaxy S üyelerinin ülkemizdeki fiyatları değişti.

Daha önce Galaxy S8’in 4.399, Galaxy S8+’nın da 4.999 TL’den satışa sunulacağını açıklayan Samsung, fiyatları biraz daha makul bir seviyeye çekti. Buna göre yeni fiyatlar 3.999 TL ve 4.499 TL oldu.

Dün paylaştığımız ‘Galaxy S8 İncelemesi’ videosunda dahi özelliklerini beğensek de 4.400 TL’ye dem vurduğumuz Galaxy S8 ailesinin ortalama 500 TL düşük fiyatla gelmesi, cihazı satın almak isteyenler için tam bir müjde niteliğinde. Hatta bu fiyat güncellemesinin şirkete çok sağlam bir geri dönüş yaşatacağını düşünüyorum. Anketimize katılırsanız çok memnun oluruz.

Yeni fiyatla birlikte Galaxy S8 inceleme videomuzu bir kez daha, bu sefer daha dikkatli olacak şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Zira ortada hiç de yabana atılmayacak bir fiyat ayarlaması var.