Galaxy S8 ve S8 Plus’ın Bataryalarıyla İlgili Yeni Haberler!

İsmi açıklanmayan bir Samsung çalışanı tarafından verilen bilgiye göre Galaxy S8 ve S8 Plus’ın bataryaları sırasıyla 3000mAh ve 3500mAh olacak.

Samsung’un yeni akıllı telefonlarının en merak edileni ve de hakkında en çok söylentilerin çıktığı donanım parçalarından bir tanesi de bataryaları. Hatırlarsanız daha önce Twitter fenomenlerinden olan Evan Blass bataryaların 3000mAh ve 3500mAh olacağını belirtmiş, Samsung’un pil tedarikçilerinden bir tanesi ise 3250mAh ve 3750mAh olacağına işaret etmişti. GSMArena’nın elde ettiği bilgilere göre ise ismi bilinmeyen bir Samsung çalışanı, Evan Blass’ın söylemlerini haklı çıkartacak açıklamada bulundu.

Samsung çalışanına göre 5.8 inçlik Galaxy S8’de 3000mAh, 6.2 inçlik Galaxy S8 Plus’ta ise 3500mAh değerlerinde bataryalar bulunacak. Eğer bu rapor doğruysa Galaxy S8 Plus, Galaxy Note 7 ile aynı pil kapasitesine sahip olacak fakat bu kafanızda ‘acaba yeni bir Note 7 vakası yaşanır mı?’ sorusunu oluşturmasın. Samsung, bu konuda üzerine basa basa gerekli tüm önlemleri aldığını söylüyor.

Yeni Galaxy modelleri büyük olasılıkla 29 Mart’ta değil, Şubat ayının sonunda gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılacaklar.