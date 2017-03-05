Galaxy S8, videoda görüntülendi ve Geekbench skorları da sızdırıldı!

Samsung’un gelecek amiral gemisi Galaxy S8 için bir video sızdırıldı! Eğer görülen cihaz gerçekten Galaxy S8 ise, Samsung tasarım konusunda iyi iş başarmış denilebilir. Cihazın arkasında, hemen kameranın sağ tarafında parmak izi okuyucu olduğu görülüyor.

Home düğmesi videoda da görülmüyor. O zaman Samsung ya arkaya taşıdı, ya da ekrana dahil olarak arayüzün altında karşımıza çıkacak. İkinci ihtimal daha olası gibi görünüyor. Tasarımın dışında Galaxy S8 ile alakalı bir haber daha var: Geekbench raporu. Daha önce SM955U kod adıyla geçen Galaxy S8+ için sızan Geekbench raporunu yayımlamıştık. Şimdi de Galaxy S8 için olanı yayımlıyoruz.

Yukarıda görülene göre test, Android 7.0 ile gerçekleştirilmiş. Bu test sonucu tabii ki Android 7.1 yüklendiğinde değişecektir. 1.9 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli GPU ve Snapdragon 835 ile yapılan testte, bu donanımlara 4 GB RAM eşlik etmiş. Cihaz skoru tekli çekirdek testinde 1916 iken, çoklu çekirdek testinde 6011 olmuş.

Henüz Samsung tarafından doğrulanmayan bu bilgiler, 29 Mart’ta gerçekleşecek olan resmi Samsung etkinliğinde açıklığa kavuşacak. Cihazın videosunu ise aşağıdan izleyebilirsiniz: