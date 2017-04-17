Galaxy S8 vs iPhone 7 vs LG G6 vs Google Pixel vs OnePlus 3T

2017'nin en sağlam amiral gemileri karşı karşıya. Tam 5 telefonun aynı anda hızları karşılaştırıldı.

Samsung Galaxy S8 ile piyasalara sağlam bir geri dönüş yaptı. Samsung’un amiral gemisi Galaxy S8 ve LG’nin de G6’sının çıkması, birçok karşılaştırma videosunun çekilmesini sağladı.

Geçtiğimiz gün “EverythingApplePro“ isimli Youtube kanalı, tam 5 üst düzey telefonun karşılaştırmasını yaptı. Galaxy S8, iPhone 7 Plus, LG G6, Googe Pixel ve OnePlus 3T telefonlarının aynı anda kıyaslamasını yapan kanal, hangi telefonun hangi telefondan daha hızlı olduğunu gözler önüne seriyor. Videoyu çeken kanal adından da anlaşılacağı üzere Apple üzerine yoğunlaşmış ve genel olarak Apple’ı üstün gören bir kanal. O yüzden videonun nesnelliği konusunda bir açıklamaya varamayız, ancak ortada olan güçlere bakacak olursak dengeyi az çok görebiliriz.

4 Android 1 iOS telefonun savaşında iPhone 7’nin üstün ayrıldığını görüyoruz. iOS işletim sisteminin hızlı olmasının birkaç sebebi bulunuyor. Apple’ın donanımdan yazılıma kadar her şeyi kontrol etmesi ve her telefona özel olarak yazılımın çıkması bunlar arasında en önemli seçenekler.

Videodan gördüğümüz kadarıyla en hızlı telefonun iPhone 7 Plus, ardından Galaxy S8’in geldiğini söyleyebiliriz. Asıl ilginç olan ise birçok testte OnePlus 3T’nin, LG G6 ve Google Pixel’den daha iyi olması oldu.

5 amiral gemisinin savaşını aşağıdan izleyebilirsiniz. Sizce hangi telefon tercih edilmeli?