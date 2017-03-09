Uzun İnce Bir Yoldayım: Galaxy S8 Yine Sızdı!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 için yeni görseller internete sızdırıldı. Bu seferkiler gayet net!

Gün geçmiyor ki Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'in görselleri internete sızdırılmasın. Yeni sızan görüntüler, gerçekten net ve telefonun neye benzeyeceğini tamamen gösteriyor. Sızan görüntülere göre cihaz gerçekten uzun ve ince olacak.

Bu sızıntıda sadece bir cihaz görüyoruz. Bunun Galaxy S8 mi yoksa Galaxy S8 Plus mı olduğu ise bilinmiyor. Şimdiye kadar çıkan söylentilere göre Galaxy S8'in ekranı 5.8 inç boyutunda kavisli, S8+ modelinin ekranı ise 6,2" ve köşeli olacak. O yüzden görsellere bakın ve siz karar verin, sizce bunlar S8 mi yoksa S8 Plus mı?

Sızan görsellerde ayrıca ekran koruyucu da bulunuyor. Görünüşe göre kamera ve telefonda olması beklenen iris tarayıcıya göre şekillendirilmiş. Ön tarafının çekildiği görsele baktığımızda ise telefonda ekstra bir tuş daha görünüyor. Hemen ses tuşunun altında konumlandırılan bu tuşun ise Samsung'un arayüzü olan Bixby'ye ithafen yapıldığı tahmin ediliyor.