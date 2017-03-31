Galaxy S8'nin Yüz Tanıması Kolayca Kandırılabiliyor!

Sorduğumuz soruya bir olumsuz, bir de olumlu yanıt verebiliriz. Ancak haberimizdeki videoyu izledikten sonra kendi kararınızı kendinizin vermenizi tercih ederiz.

Bu hafta, Samsung'un yeni amiral gemileri Galaxy S8 ve S8 + modellerini resmen açıklamdı. Geçen yıl batarya sorunlarından kaynaklanan bir dizi yangın ardından ve Galaxy Note7'yı piyasaya sürmenin utanç verici destanından(!) sonra, şirketin müşterilerin güvenini geri kazanması şart. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus bu konuda atılan iddialı ve muazzam adımlar.

Galaxy S8 ve S8 Plus, yüz tanıma, iris tarayıcı, parmak izi algılayıcı ve PIN ve desen kilidini açma gibi daha 'geleneksel' yöntemler de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik seçeneği sunuyor. “Yüz tanıma mimarisi” emsallerine göre çok daha gelişmiş bir yapı. Peki Galaxy S8'in yüz tanıması kusursuz mu?

IDeviceHelp tarafından yayınlanan bir videoya göre Galaxy S8'in yüz tanıma özelliği ile kilidi kolayca açılıyor. Tüm süreç birkaç saniye alıyor. Yine de özellik mükemmel değil ve basit bir fotoğraf ile sistem kandırılabiliyor. Tabi videodaki cihazın demo cihaz olması ve satışa sunulacak cihazlardan bazı konularda farklılık gösterebilir durumda oluşu, özelliğinde sadece demo cihazlarda bu şekilde olabilme ihtimalini de doğuruyor. Yine de satışa çıkan Galaxy S8'lerde bu açık var mı, yok mu kontrol etmek lazım.