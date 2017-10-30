Galaxy S9'un Tasarım Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı!

Samsung'un 2018 yılının başında tanıtacağı amiral gemileri Galaxy S9 ve S9+'ın tasarım özellikleri, gelen sızıntılar ile birlikte yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

Günler geçtikçe Samsung’un bir sonraki amiral gemileri Galaxy S9 ve S9+ hakkındaki söylentiler artmaya devam ediyor. S serisinin yeni üyelerine ait son sızıntılara dayandırılan yeni bir konsept tasarım ortaya çıktı. Aşağıdaki görsellerde de görebileceğiniz gibi Samsung, Galaxy S9 ile birlikte tasarımda bir dizi iyileştirmeye gidiyor.

Ön yüzeyde temel olarak 2017 model amiral gemilerinin tasarımını çok değiştirmeyen Samsung, en büyük iyileştirmeyi ekranın altındaki ince çerçeveyi yok ederek gerçekleştiriyor. Ayrıca Galaxy S9, 12MP çözünürlüğündeki çift ön kamerası ile şu ana kadarki tüm amiral gemilerinden daha iyi selfie performansı vaat ediyor. Galaxy S9, 18.5:9 oranında QHD+ çözünürlükte 5.8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Galaxy S9+’ta ise ekran boyutu 6.2 inç olacak.

Güney Koreli teknoloji devi, 2018 yılında tanıtacağı ilk amiral gemisinde arka panelde önemli bir tasarım değişikliğine gidiyor. Artık çift arka kamera çok daha küçük bir modüle sahip olacak ve dik olarak konumlandırılacak. Samsung’un yeni kamera sensörlerini kullanacak olan arka kameralar, sektörün en iyilerinden biri olmaya aday.

Maalesef ki Galaxy S9 ile birlikte Samsung da 3.5mm kulaklık girişini kaldırmayı planlıyor. Fakat moral bozmadan önce benzer söylentilerin Galaxy S8 için de yapıldığını hatırlamakta fayda var. Bazı raporlar, Galaxy S9’da IP 68 yerine IP 65 sertifikası olacağını söylüyor. Eğer bu gerçekleşirse Samsung’un tüketicilerden bir tepki alacağını tahmin etmek zor değil.

Galaxy S9’un konsept tasarımına geniş açıdan baktığımızda 2017 model amiral gemilerinin makyajlanmış ve iyileştirilmiş hali olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy S9’un son derece güçlü ve performanslı bir cihaz olacağına şüphe yok. Fakat Samsung, bu kadar küçük tasarım değişiklikleri ile kullanıcılarını memnun edebilir mi, bunun cevabını siz değerli takipçilerimiz daha iyi verecektir.