Antenin cihaz içerisinde yerleşimine yönelik yeni bir kaç tasarımın patent başvurusunu yapan Samsung'un Galaxy S9'da kullanacağı düşünülen tasarımların uygulanabilir bulunması halinde başka firmalarca patentlenmemesi için bu aşamada adım attığı düşünülüyor.

Samsung, kendi ülkesi Güney Kore’de akıllı telefon anteni ve sensörü değişimleriyle ilgili olduğu sanılan yeni birkaç patent başvurusu yaptı. Çığır açar özelliğe sahip olmayabilir ama göründüğü kadarıyla firma, iPhone ya da Essential PH-1’deki gibi ekran üzerinde donanımın içerisine yerleştirileceği bir çentik koymak zorunda kalmaktan kaçınmaya çalışıyor. Samsung’un bu patentleri kullanabileceği en olası cihaz, 2018 yılı başlarında duyurulması beklenen Galaxy S9 olabilir. Patentlerde belirtilen çerçevesiz cihaz tasarımını göz önünde bulunduracak olursak, makul bir yaklaşım olarak görülebilir. Her ne kadar patentlerin başvuru amacı bu anlamda herhangi bir anlam ifade etmiyor gibi görünüyorsa da, bir üreticinin antenleri ya da sensörleri başka yerlere koyması için de çok fazla neden bulunmuyor.

Patentler, cihazın çerçevesi içerisindeki bu bileşenler için farklı değişikliklerin yapılacağına işaret ediyor. Bu patentlerden önce çıkan ve anteni çerçeve içerisinde konumlandıran birkaç akıllı telefon olmuştu daha önce. Bunların bazıları herhangi bir sorun yaşamamış olmakla birlikte, Apple’ın iPhone 4 modelinde olduğu gibi bazı telefonlarda ise görüşme ve şebeke bağlantısı kesintileri gerçekleşmişti. Bu tip kabuslar yaşamak istemeyen Samsung, bir dizi değişikliğin testini yaparak, hangisinin en çok uygulanabilir olduğunun kararını vermeye çalışıyor olabilir. Patent başvurularını yapmasının neden ise, olası tasarımlardan birinin hayata geçirilebilir olması halinde, başka üreticiler tarafından patentlenmesine engel olmak.

Söz konusu patentlerin uygulanabileceği düşünülen model olan Galaxy S9’un daha önce duyulmamış bir oranda, yani %90 oranında bir ekran-gövde büyüklüğüne sahip olacağı yönünde söylentiler var. Bu denli büyük alana sahip bir ekran, sensörler ya da anten için fazla yer bırakmayacaktır. Bu nedenle de Samsung’un tasarımını tamamlamadan önce olası seçenekleri keşfetmeye çalışıyor olması yüksek bir ihtimal olsa gerek.