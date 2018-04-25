Gücü Tasarıma Tercih Edenler İçin Galaxy S9 Active Geliyor! İşte Tüm Özellikleri

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Samsung, her yaz döneminde Galaxy S serisinin güçlendirilmiş ve batarya kapasitesi arttırılmış bir varyantı olan Galaxy S Active'leri tanıtmaktadır. Görünüşe göre şirket bu yaz da geleneksel Galaxy S9 Active'i piyasaya sürecek.

Samsung’un Galaxy S Active serisi, tasarımdan bir miktar feragat ederek daha güçlü ve dayanıklı akıllı telefon isteyenler için daima iyi bir seçenek olmuştur. Yeni bir sızıntı görsel, Galaxy S9 Active’in piyasaya çıkışının da çok uzak olmadığını gösteriyor.
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Samsung’un SM-G893 model numaralı cihazının adı tam olarak belirtilmiyor. Fakat S7 Active’in SM-G891, S8 Active’in ise SM-G892 model numarasına sahip olduğunu düşünürsek tahmin etmek zor değil.

Galaxy S Active serisinin standart Galaxy S’lere göre en büyük farklılığı batarya tarafında olmuştur. Galaxy S9 Active’de de durum farklı olmayacak. Standart Galaxy S9 3000mAh bataryaya sahipken Galaxy S9 Active, 4000mAh batarya ile satışa sunulacak.
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Galaxy S9’a göre güçlendirilmiş bir tasarıma sahip olacak olan Galaxy S9 Active, QHD+ çözünürlükte 5.8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 845 işlemciden gücünü alacak cihaz 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip olacak. Kamera özellikleri de donanım özellikleri gibi Galaxy S9 ile birebir aynı olacak.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s9_active_to_boast_4000_mah_battery_according_to_purported_spec_sheet-news-30692.php
Etiketler: samsung galaxy s9 active
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