Galaxy S9'da Parmak İzi Okuyucu Ekranın Altına Koyulacak!

Samsung ve Apple'ın hayali olan ekranın altına yerleştirilmiş parmak izi okuyucu, Galaxy S9 ile gerçeğe dönüştürülebilir.

Samsung’un 2018’de duyurmayı planladığı Galaxy S9 için hazırlıklar devam ediyor. Söylentiler için en sakin süreçte olduğumuz bu günlerde, az da olsa bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya atılan yeni iddialara göre Samsung şu anda ekranın altına gömülü parmak izi okuyucu üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz dönemde hem Samsung, hem de Apple’ın büyük uğraşlar vermesine rağmen ekranın altına koyamadığı parmak izi okuyucu, 2018’in ilkbaharında çıkacak Galaxy S9 için hazırlanıyor. Apple’ın bu işin içinden çıkmak için iris tarayıcı eklediğini biliyoruz, ancak Samsung ortaya çıkan bilgilere göre parmak izi okuyucudan kolay kolay vazgeçmek istemiyor.

Telefon çıktığında ekrana gömülü parmak izi okuyucunun dışında ne gibi özelliklerin geleceği bilinmiyor. Tasarım olarak hoş bir standart yakalayan Samsung’un yapacağı yenilikleri telefonun üzerinde uygulayacağı düşünülüyor. Eğer bir aksilik olmazsa Galaxy S9, önceki modellere yakın bir tasarımda çıkacak.