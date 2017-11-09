Galaxy S9'dan Samsung Hayranlarını Üzecek Haberler Var!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, optik parmak izi teknolojisini neredeyse piyasaya sürecek kadar geliştirmeyi başardı. Akıllı telefon endüstrisi şirketin bu teknolojiyi hangi cihazında kullanacağını merak ederken Samsung'un Galaxy S9'da bu teknolojiyi kullanmayacağı haberleri Samsung hayranlarını üzdü.

Sonbaharın sonuna gelinmesi ve 2017 model tüm amiral gemilerinin tanıtılması bile birlikte akıllı telefon piyasasında 2018 model amiral gemilerinin spekülasyonları dolaşmaya başladı bile. Bu spekülasyonların başını da Samsung’un 2018 yılının başlarında tanıtacağı Galaxy S9 ve S9+ alıyor.

Uzun yıllardır Samsung ya da Apple’ın ekran altına yerleştirilmiş optik parmak izi tarayıcılı bir akıllı telefon tanıtması bekleniyor. Apple’ın iPhone X ile ‘çerçevesiz ekran’ tasarımına geçmesi, bu söylentileri daha da arttırsa da şirket, ya teknolojinin yetiştirilemediğinden ya da gereksiz bulduğundan yüz tanıma teknolojisini tercih etti.

Fakat gerek ortaya çıkan patent belgeleri gerek yetkililerin açıklamaları Samsung’un 2018 yılında optik parmak izi teknolojisini kullanmasına kesin gözüyle bakılmasına neden oldu. Pek çok kişi yeni teknolojinin Galaxy S9 ile piyasaya sürüleceğini söylese de bazı kaynaklar teknolojinin anca Galaxy Note 9’da hazır olacağını iddia ediyor.

Ne yazık ki son gelen haberler, Samsung’un Galaxy S9’da optik parmak izi teknolojisini kullanmayı planlamadığını söylüyor. Bu haber, Samsung hayranlarını fazlası ile hayal kırıklığına uğratabilir. Zira şu ana kadar çıkan söylentiler, Samsung’un Galaxy S9’u Note 8’in rafine edilmiş versiyonu olarak piyasaya süreceğini belirtiyor.

Bu durumda Samsung hayranlarının Galaxy S9’u satın alması için çift kamera teknolojisinden başka nedeni kalmamış gibi duruyor. Elbette Galaxy S9, Note 8’den daha güçlü bir cihaz olacaktır fakat Note 8’e göre spesifik bir özelliğinin bulunmaması tüketicilerin farklı cihazlara yönelmesine neden olabilir.