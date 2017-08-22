Galaxy S9 Bomba İlginç İddia: Modüler Yapıda Olabilir!

Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtacağı amiral gemisi Galaxy S9 hakkında söylentiler şimdiden çıkmaya başladı. İddialara göre Galaxy S9'a Moto Z benzeri harici modüller takılabilecek.

Modüler yapıdaki telefonlar, yıllardır çok konuşulan bir konu olmuştur. Kullanıcıların kendi isteklerine göre modüller alıp cihazın işlevselliğini arttırması kulağa mantıklı gelmesine rağmen, bugüne kadarki modüler yapılı telefon denemelerinin pek de başarılı olduğu söylenemez.

Yeni ortaya çıkan söylentiler, Samsung’un Galaxy S9 için Moto Z benzeri bir modüler yapı düşündüğünü belirtiyor. Samsung’un Galaxy S6’dan bu cam arka panelli tasarımı Moto Z’nin arka paneline oldukça benziyor. Eğer söylentiler doğruysa, Galaxy S9’da tasarımı çok da değiştirmeden arka panele modüllerin bağlanacağı pinleri koymak yeterli olacaktır.

Modüler yapıdaki telefonlar yalnızca kullanıcılara telefonu geliştirme imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şirketlere de ek gelir kaynağı sağlıyor. Bu nedenle üreticiler yeni aksesuarlar üreterek hem kullanıcılara yeni özellikler sunuyor hem de gelir elde ediyorlar.

Galaxy S9’un tanıtılmasına neredeyse 7 ay olduğunu düşünürsek henüz konuşmak için çok erken. Fakat Samsung’un özellikle S8 gibi kusursuz bir telefondan sonra nasıl bir yenilik getireceğini düşünmek, Samsung hayranlarını heyecanlandırabilir.