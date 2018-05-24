Galaxy S9 AR Emoji'ye İnanılmaz Aile 2 Karakterleri Geldi!

Samsung, Galaxy S9 ile birlikte tanıtmış olduğu AR Emoji özelliği için İnanılmaz Aile 2 karakterlerini yayınladı. Bu güncelleme paketi, Samsung'un ileri de AR Emoji'ye çok daha fazla lisanslı karakter getireceğinin bir göstergesi olabilir.

Samsung, Galaxy S9 ve S9+ ile birlikte AR Emoji adında yeni bir özellik de tanıtmıştı. Apple’ın iPhone X ile birlikte tanıttığı Animoji özelliğine benzeyen özellik, Galaxy S9 kullanıcılarının dijital avatarlarını oluşturmalarına imkan sağlıyordu.

Pek çok kişiye göre Samsung, AR Emoji’yi Apple’ın Animoji’sinden arakladı. Fakat aslına bakıldığında iki özellik birbirinden oldukça farklı. Animoji, kişileri 3D tarayarak bir emojiyle eşleştirirken AR Emoji, 100’den fazla yüz özelliğini izleyerek kullanıcıların dijital bir yansımalarını oluşturuyor. Bu konuda ne kadar başarılı olduğu ise farklı bir konu.

Apple’ın aksine Samsung, AR Emoji özelliğini kullanıcıların ilgisini çekecek şekilde geliştirmeye devam ediyor. Şirket, AR Emoji özelliği için şimdi de önümüzdeki ay vizyona girecek olan Incredibles 2 karakterlerini ekledi.

Galaxy S9 kullanıcıları şu ana kadar zaten Mickey Mouse, Minnie Mouse ve Donald Duck gibi bazı Disney karakterlerini AR Emoji olarak kullanabiliyorlardı. Yeni güncelleme ile birlikte Mr. Incredible, Elastigirl, Violet, Dash, Jack-Jack ve Frozone gibi karakterleri de kullanabilecekler.

Galaxy S9 sahipleri Incredibles 2 karakterlerine ulaşmak için kamera uygulamasında AR Emoji moduna gelerek sağ tarafta bulunan ‘+’ ikonuna tıklayabilir, ardından Galaxy Apps mağazasından Incredibles 2 karakter paketini indirebilirler.