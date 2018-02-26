Galaxy S9 ve Galaxy S9+ Pil Ömrü İstatistikleri

Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+'da pil kapasitesinde bir iyileştirmeye gitmese de daha yüksek verimliliğe sahip işlemciler sayesinde pil ömrünü bir miktar uzatmayı başardı. Fakat kesinlikle beklentileri karşılayacak miktarda değil.

Samsung, son birkaç yıldır tanıttığı her amiral gemisinde pil kapasitesinde irili ufaklı değişiklikler gerçekleştiriyordu. Bu nedenle sızıntıları takip etmeyenler için Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın geçtiğimiz yılın amiral gemileri ile aynı pil kapasitesine sahip olması şaşırtıcı olabilir.

Fakat pil kapasitesinin aynı olması, Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın daha uzun pil ömrü sunamayacağı anlamına gelmiyor. Güney Koreli şirket, amiral gemilerinde çok daha yüksek verimliliğe sahip işlemciler kullanıyor. Bu yüksek verimliliğin en büyük getirisi ise ekran kapalıyken gerçekleşen pil tüketiminin minimuma indirilmiş olması.

Galaxy S9 ikilisi ile Galaxy S8 ikilisinin pil ömrü kıyaslandığında ekran kapalıyken gerçekleştirilen işlemlerde ciddi bir artış gözlemleniyor. Always on Display özelliği kapalı iken Galaxy S9’da Galaxy S8’e göre 13 saat daha fazla MP3 dinlenebiliyor. Galaxy S9+ ile Galaxy S8+ arasındaki fark ise 16 saate kadar çıkıyor.

Pil ömrünün iyileşme gösterdiği bir başka konu ise konuşma süresi. Bu şaşırtıcı değil, zira konuşma sırasında da çoğunlukla cihaz ekranı durumda olmaktadır. Fakat konu video oynatma, Wi-Fi, LTE ya da 3G ile internet kullanımı gibi ekran işlemlere geldiğinde Galaxy S9’lar ile Galaxy S8’lar arasında pil ömründe bir fark bulunmuyor.

Sonuç olarak Galaxy S9 ve Galaxy S9+ standart günlük kullanımda Galaxy S8 ve Galaxy S8+’a göre büyük bir iyileştirme getirmiyor. Bununla birlikte telefonu çok yoğun kullanan biri değilseniz cihazların ekran ve Always on Display özelliği kapalıyken bir miktar daha uzun pil ömrü sunabileceğini söyleyebiliriz.