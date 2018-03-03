Samsung Galaxy S9, iPhone'un 4K'sına Yetişemiyor!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S9, 4K'de 60 kare video çekebiliyor. Peki iPhone'un kalitesine erişebiliyor mu?

Samsung, her yeni modelinde en büyük rakibi iPhone'u yenmeye çalışıyor. Ancak bu sefer baltayı taşa vurdu gibi. Samsung Galaxy S9 ile iPhone X'un 4K savaşı biraz zayıf görünüyor, zira testlerde Koreli markanın yeni amiral gemisinin bazı değerleri pek de iyi görünmüyor. Bu durum, S9'un video performansında iPhone X'a yetişememesinde kendini gösteriyor.

Galaxy S9, Qualcomm'un ABD'deki en yeni Snapdragon 845 işlemcisini sunan ilk akıllı telefonlardan biri, diğer ülkeler ise Samsung'un yeni Exynos 9810 işlemcisine sahip. Her ikisinin de sekiz işlemci çekirdeği var, bunların dördü 2.8GHz veya daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Buna kıyasla, Apple'ın A11 Bionic yongasında dört çekirdeği var, bunların ikisi de 2.39GHz hızında çalışan yüksek performanslı çekirdekler.

Teorik olarak, S9'un iPhone 8 ve iPhone X'dan daha iyi performans göstermesi gerekiyor fakat sonuçlar ne yazık ki öyle değil. Elbette, "benchmark testleri her şey değil" diyebilirsiniz, haklısınız. Gerçek performanslar bir tık farklı seyredebiliyor. Yepyeni kamerasıyla pazarlanan Samsung'un yeni cihazı, saniyede 60 kare hızla 4K video kaydı yapabiliyor; ancak en fazla beş dakika süreyle kayıt yapabiliyor. Daha uzun süre kesintisiz çekim yapabilmeniz için, hızı 30 kareye düşürmeniz gerekiyor. Bu sınırlama birçok üst seviye Android cihazda mevcut.

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ise, depolama alanınızın elverdiği ölçüde 4K kalitede 60 kare hızla, süre kısıtlaması olmadan video çekimi yapabilmenize izin veriyor. Yine de hakkını vermek gerekirse Samsung, önceki Galaxy cihazlarında olduğu gibi 4K kaydını 30 fps ile sadece beş dakikaya kısıtlamıyor. Ve Sony'nin bazı akıllı cihazlarında olduğu gibi 4K video kaydı esnasında aşırı ısınma gibi bir sorunları olmuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de piyasaya çıktığında 4K konusunda Samsung Galaxy S9, iPhone'un gerisinde kalacak mı?