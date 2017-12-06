Galaxy S9'lar İçin Çıkacak Tüm Resmi Kılıflar

Samsung’un 2018’in ilk bahar döneminde çıkarmayı düşündüğü Galaxy S9 için çıkacak resmi kılıfların listesi paylaşıldı.

Samsung’un 2018’in başlarında duyurması beklenen Galaxy S9 için söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Şirketin yeni telefonunda tasarım olarak Galaxy S8’in tasarımından çok farklı şeyler sunması beklenmiyor, ancak donanım açısından bakıldığında pek çok yenilik göreceğimize eminim. Samsung, geçen sene Galaxy S8’in sızıntı durumunun aksine, bu seneki Galaxy S9’u daha iyi saklıyor. Elbette bu durum yakında değişir ve telefonu daha sık görmeye başlarız.

Bugün, Galaxy Club aracılığı ile Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için gelecek resmi kılıfların listesi paylaşıldı. Herhangi bir görsel paylaşılmamış olsa da, ilk başta çıkacak telefon kılıflarının nasıl olacağını bu şekilde tahmin edebiliriz.

Birbirinden farklı resmi kılıfları çıkması beklenen Galaxy S9’un duyurulan kılıfları aşağıdaki şekilde:

Alcantara Kılıf - EF-XG960A / EF-XG965A - siyah, mavi, nane, kırmızı

Clear View Kılıf - EF-XG960A / EF-XG965A - siyah, mavi, nane, kırmızı

Led Flip cüzdan Kılıf - EF-NG960P / EF-NG965P - mor

Hyperknit Kılıf - EF-GG960F / EF-GG965F - kırmızı, gri

Koruyucu Standing Kılıf - EF-RG960C / EF-RG965C - siyah, gümüş

Silikon Kılıf - EF-PG960T / EF-PG965T - mavi, gri, pembe

Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın sırasıyla 5.8 inç ve 6.2 inçlik Infinity Display ekrana sahip olması bekleniyor. Bunun dışında Amerika’ya Snapdragon 845 ile gelecek telefonlar, uluslararası olarak Exynos’un en güncel sürümünü kullanacaklar.

Samsung Galaxy S9 ile ilgili net bilgiler bilinmiyor olsa da telefonu, yukarıda bahsettiğimiz kılıflar yardımı ile korumaya çalışacağız.