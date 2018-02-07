Mobil Dünya Kongresi’nin başlamasına 3 haftadan kısa bir süre kaldı ve teknoloji meraklıları görecekleri yeni ürünler için heyecanlanmaya başladılar bile. MWC 2018’in en çok merak edilen cihazı şüphesiz ki Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9+. Fakat diğer teknoloji devlerinin de fuarı sessiz geçireceğini söyleyemeyiz.
Samsung, Huawei, Nokia, Sony ve Asus’un yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliklerin programı belli oldu. LG, HTC, Motorola ve Lenovo’nun etkinlikleri ise hala belirsizliğini koruyor. Lafı fazla uzatmadan teknoloji devlerinin Mobil Dünya Kongresi’ndeki etkinlik planlarına bir göz atalım:
- 25 Şubat Pazar günü Türkiye saati ile 16:00’da ilk olarak Huawei sahne alacak. Çinli teknoloji şirketi herhangi bir amiral gemisi tanıtmayacak fakat yeni orta seviye akıllı telefonlarını görmemiz muhtemel.
- Aynı gün saatler 18:00’ı gösterdiğinde Nokia/HMD Global sahneye çıkacak. Yeni amiral gemisi Nokia 9’u tanıtacak olan şirket aynı zamanda yeni giriş seviye akıllı telefonu Nokia 1’i de tüketiciler ile tanıştıracak. 4G özellikli Nokia 3310’un da aynı etkinlikte tanıtılması muhtemel.
- Pazar gününün son gösterisi ise Samsung tarafından yapılacak. 20:00’da başlayacak gösteride yılın en çok merak edilen akıllı telefonlarından olan Galaxy S9 ve Galaxy S9+ tüketicilerin beğenisine sunulacak. Daha fazlasını söylememize gerek var mı?
- 26 Şubat Pazartesi günü gözler Sony’nin üzerinde olacak. Sabah 10:30’da başlayacak tanıtımda Japon teknoloji devi yeni akıllı telefonları Xperia XZ2 ve Xperia XZ Pro’yu Sony hayranlarına tanıtacak.
- 27 Şubat Salı günü ise uygun fiyatlı akıllı telefon severlerin favori üreticilerinden olan Asus, 21:30’da başlayacak etkinlikte Zenfone 5 serisi akıllı telefonları ortaya çıkaracak.