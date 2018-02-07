Dünyanın dört bir yanından teknoloji devlerinin yeni ürünlerini tanıtacağı Mobil Dünya Kongresi'nin etkinlik programı ortaya çıktı.

Mobil Dünya Kongresi’nin başlamasına 3 haftadan kısa bir süre kaldı ve teknoloji meraklıları görecekleri yeni ürünler için heyecanlanmaya başladılar bile. MWC 2018’in en çok merak edilen cihazı şüphesiz ki Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9+. Fakat diğer teknoloji devlerinin de fuarı sessiz geçireceğini söyleyemeyiz.

Samsung, Huawei, Nokia, Sony ve Asus’un yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliklerin programı belli oldu. LG, HTC, Motorola ve Lenovo’nun etkinlikleri ise hala belirsizliğini koruyor. Lafı fazla uzatmadan teknoloji devlerinin Mobil Dünya Kongresi’ndeki etkinlik planlarına bir göz atalım: