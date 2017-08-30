Galaxy S9'un Özellikleriyle İlgili Yeni Söylentiler Var!

Samsung'un çıkaracağı yeni amiral gemisi Galaxy S9, Snapdragon 845 ve 4GB RAM ile çıkacak. İlk söylentilerle birlikte bol söylentili bir sürece girmiş bulunmaktayız.

Çok uzun süredir Galaxy S8 ve Galaxy Note 8’ler hakkında konuştuk. Sonunda bu telefonlar çıkışını gerçekleştirdi ve bizlerin de rahat bir nefes almasını sağladı. Yine de bir telefon gider yenisi gelir. Daha telefonun tasarımı bile olmadan Galaxy S9 hakkında söylentiler çıkmaya başladı.

Telefonun çıkmasına en az 6 aylık süreç olmasına rağmen çıkan yeni söylentiler yalnızca Samsung’la ilgili değil, pek çok farklı alanda yeni donanımların geleceğini öngörüyor. Bunlardan en iddialı bilgi Galaxy S9’larda Snapdragon 845 işlemci olacağı oldu. Zaten yeni bir işlemciyle çıkmasını bekliyorduk, ancak ilk söylentilerin çıkması 845’lerin yakında geleceğini doğruluyor.

Normal olarak Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkacağı düşünülen Galaxy S9’larda, diğer Samsung amiral gemilerinde olduğu gibi 18.5:9 en-boy oranı olacak. Ayrıca, QHD(2960 x 1440) bir ekranında yeni telefonlarla birlikte devam etmesi bekleniyor. Paylaşılan kaynağa göre 4GB RAM ve 64 GB dahili belleğin olacağı söylense de Note 8’lerde 6GB RAM bulunmasının ardından bu oranın yine 6GB’da kalacağını düşünüyorum.

Telefon hakkında bilinenler şimdilik böyle. Tasarım ve diğer özelliklerle ilgili bilgi sahibi olamadığımız telefonun Mart veya Nisan ayında tanıtılması bekleniyor.