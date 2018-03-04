Galaxy S9 Plus'ta Bulunan Ama S9'da Bulunmayan Özellik

Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemileri olan Galaxy S9 ve S9 Plus'ı tanıttı. Selefi S8'e göre bir hayli güncellenmiş, fakat iki yeni telefonu kendi içinde ayıran bazı şeyler var.

Samsung, geçtiğimiz günlerde en yeni ve en büyük Android cihazları olan Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'u tanıttı. S8'e göre birçok güncelleme, yeni özellik ve fark içeriyor. Hatta farklar o kadar çok ki, yeni tanıtılan iki cihazın arasında bile göze çarpan büyük farklar. Örneğin S9 Plus'ın arkasında ekstra bir kamera var. Ek donanımha sahip olmak bir avantaj tabii... Peki bunun avantajı nedir diye sorarsanız; portre modu ya da Samsung'un deyimiyle "Canlı Odak".

Önceden, bir nesneye odaklanmak, arka planın flulaştırılması, kamera sensörleri çok küçük olduğu için akıllı telefonların kolay kolay üstesinden gelemeyeceği bir işti. Zamanla bazı üreticiler, ikinci kamerayı kullanarak çekimden önce alanın derinliğini analiz edip bu fiziksel kısıtlamayı ortadan kaldırdı ve artık nesneyi ön plana alıyor. Bu da arka planın 'flulaşmasını' sağlıyor. Aslında amiral gemisi Pixel cihazların machine learning sistemine sahip olanları haricinde, bu odaklama sisteminin işlemesini sağlayan adımlar bu şekilde tanımlanıyor. Samsung, Note 8'de yaptığının aynısını S9 Plus'ta yapıyor; birincil lenste değişken diyafram açıklığı.

Galaxy S9'un ikinci bir kamerası yok. Google'ın geliştirdiği yazılımsal desteği de yok. Bu sebepten, sadece seçimlik odaklama ile sınırlı. İlk anlattığımız sistemin yerine, mod, farklı odak noktalarına sahip çok sayıda çekim gerçekleştiriyor ve kullanıcılara odaklamayı, tüm bu görüntüleri bir araya getiren basit bir düzenleme sonrası işlemin bir parçası olarak değiştirme olanağı sunuyor.

Birçok durumda bu mod 'Canlı Odak' moduna benzer sonuçlar verebilir fakat her zaman aynı sonuçların elde edilemeyecek olması sebebiyle, objektif olarak değerlendirirsek kötü bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Seçimlik odak, 2014 yılının başında piyasaya sürülen Galaxy S5'ten bu yana tek lensli Samsung akıllı telefonlarla destekleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Alacak olursanız S9'u mu, yoksa S9 Plus'ı mı tercih ederdiniz? Yorumlarınızı aşağıdan bizimle paylaşabilirsiniz.