Galaxy S9/S9+'ın Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+'ın bugün lansmanı daha gerçekleşmeden, iki cihazında tanıtıldığı 3 dakikalık bir tanıtım videosu yayınlandı.

Bugün Barcelona'da düzenlenen Mobile World Congress 2018'in en kritik günlerinden bir tanesindeyiz. Bildiğiniz gibi fuarın en önemli tanıtımlarından birinin gerçekleşmesine artık saatler kaldı. Samsung'un bir süredir sızıntılarla büyük bir kısmını öğrendiğimiz yeni amiral gemisi Galaxy S9 ve Galaxy S9+ cihazları tanıtılacak ve 2018'in en büyük ilk lansmanlarından birine şahit olacağız.

Normalde Samsung her büyük lansmanından sonra, büyük ürünlerini tanıttığı bir 3 dakikalık tanıtım videosu/reklam filmi yayınlar. Bu sefer işler tam tersi şekilde oldu ve Samsung tanıtım filmini lansmandan önce yayınladı. Sızıntılar dışında da cihazlar hakkında yeni bilgiler öğrendiğimiz tanıtım filminden sonra, lansmanda artık sadece fiyatlandırma kalmış oldu. Ki o da sızıntılarla ortaya çıksa da, resmi olarak doğrulanmamıştı.

Tanıtım filminde ilk dikkat çeken şey, cihazdaki canlı çeviri yapma özelliği. Yani basit bir şekilde dışarıda gördüğünüz bir yazıya kameranızı tuttuğunuz zaman S9 ve S9+ anında çeviri yapabiliyor. Tanıtım filminde ayrıca bir takım yapay zeka ve artırılmış gerçeklik tanımlama özelliklerini de görüyoruz. Daha önce tahmin ettiğimiz, ancak resmi bilgi gelmediği için hiç konuşulmayan Samsung Dex uyumluluğuna da bir göz atmamızı sağlamışlar.

Tanıtım filminde en dikkat çeken şey ise "Galaxy S9 Enterprise Edition" oldu. Şirket çalışanları ve profesyonel kullanıcılar için çıkarılan bir tür "güncellenmiş versiyon" olan bu özel edisyon ise, uzatılmış garanti, ekstra güvenlik özellikleri ve E-FOTA (güncellemeleri kontrol etmenizi sağlayan bir tür yazılım kontrolü uygulaması) gibi özelliklere sahip olacak.

Resmi lansman Türkiye saatiyle bu akşam saat 20.00'da gerçekleşecek. Tanıtıma az kaldı ancak, yeni özellikleriyle Galaxy S9 ve Galaxy S9+ bir önceki modellerine sadece şekil olarak benzeyen cihazlar olarak kalmış gibi gözüküyor. Lansmanda sızdırılmayan veya önceden söylenmeyen herhangi bir bilgi verilecek mi, göreceğiz. Takipte olacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce lansmanda neler görürüz?