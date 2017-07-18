Galaxy S9, S9+ ve Note 9'un Ekran Boyutları Belli Oldu!

Samsung'un 2018 model amiral gemileri hakkında bilgiler gelmeye başladı. Edinilen bilgilere göre Galaxy S9, S9+ ve Note 9'un ekranı bir önceki modellerine sadık kalacak.

Samsung telefon boyutlarında yeni bir sınıra ulaştı. Edinilen yeni bilgilere göre önümüzdeki sene çıkacak S9, S9+ ve Note 9’da bu sene çıkan telefonlarla aynı boyutta olacak. Samsung’un siparişlerine göre sızan bu bilgiler henüz doğruluğunu korumamakla birlikte son derece mantıklı gözüküyor.

Daha Galaxy Note 8 duyurulmadan konuşulmaya başlanan yeni telefonlar, firmanın ekran boyutunda dur dediği seri olabilir. Ekran çerçevelerini kısarak çok daha büyük bir ekrana daha küçük bir telefonla ulaşmayı başaran Samsung, S9 ve S9+’larda da benzer bir mimariyle gelecek gibi duruyor. Galaxy S8’de olduğu gibi yanlardan kavisli, üst ve alt çerçevenin olabildiğine ince olduğu bir tasarıma sahip olması beklenen Galaxy S9’da, Samsung’un son amiral gemisi ile tanıttığı “Infinity Display” teknolojisi de yerini alacak. Tüm bunlarla birlikte Note 8’de olmasa da Galaxy S9 ve sonrasında ekranın içine gömülmüş bir parmak izi okuyucunun da sunulması bekleniyor.

Yayınlanan raporda Samsung’un 6.32 inçlik Note 9 panelini üretmeye başladığını ve aslında bu panelin Note 8’de yer alan panelle aynı olduğu düşünülüyor.

Kendi boyutunu sonunda bulan Samsung, sizce aynı boyutlarla telefon çıkarırsa tepki çeker mi?