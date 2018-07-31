Galaxy S9, Satış Rakamları ile Hayal Kırıklığı Yarattı

Samsung, 2018'in ikinci çeyreğine ait kazançlarını açıkladı. 2. çeyrekte rekor kar elde eden şirket, buna karşın akıllı telefon ve ekran paneli satışlarında tam bir hüsran yaşadı. Samsung'u mutlu eden olay ise Dünya Kupası nedeni ile artan TV satışları.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yılın ikinci çeyreğine ait 3 aylık gelirlerini açıkladı. İlginç bir şekilde şirket, karını %11 yukarıya çekerek şu ana kadarki en başarılı çeyreğini geçirmiş olsa da, ürün satışlarındaki %7’lik düşüş Samsung’u derin derin düşündürüyor. Samsung’a en büyük şok ise talebin giderek azaldığı Galaxy S9 oldu.

Samsung, rekor kar elde ettiği ikinci çeyrekte toplam 58.4 trilyon won (54.01 milyar dolar) satış gerçekleştirdi. Bu satışlardan elde edilen toplam kar ise 14.87 trilyon won (13.2 milyar dolar) oldu. Samsung, kar oranını ciddi bir şekilde yukarıya çekmiş olsa da akıllı telefon ve ekran panellerindeki satışın azalması ürün satışının ciddi şekilde düşmesine neden oldu.

Samsung’un piyasadaki en güçlü akıllı telefonu olan Galaxy S9, giderek azalan bir talebe sahip. Galaxy S9’a olan talebi mercek altına alan analistler, Galaxy S9’un 2012 yılında piyasaya sürülen Galaxy S3’ten bu yana şirketin en az satan amiral gemisi olacağını söylediler. Ayrıca OLED ve LCD ekran panellerine olan talebin azalması da bir başka sorun.

Yine de Samsung için her şeyin kötü gittiğini söylemek zor. Şirket bir buçuk ay sonra tanıtılacak 2 yeni iPhone modelinin bir numaralı OLED panel tedarikçisi olacak. Ayrıca yaklaşık 10 gün sonra tanıtılacak Galaxy Note 9 da akıllı telefon satışlarını yeniden yukarılara çekebilir. Samsung, 2. çeyrekte yaşadığı düşüşü üçüncü çeyrekte amorti edebilir.

Samsung’un yüzünü güldüren asıl olaysa Dünya Kupası oldu. Rusya’da düzenlenen organizasyon, Samsung TV satışlarını kayda değer şekilde artırdı. Ayrıca şirket, NAND flash bellek ve DRAM çiplerinde hala bir numaralı üretici konumunda bulunuyor. Ayrıca Çinli şirketlerin çift kameralı telefonlar tanıtması Samsung’un görüntü sensörü satışını artırıyor.